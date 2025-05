Munich Re: en chute avec ses profits au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 10:58









(CercleFinance.com) - Munich Re perd plus de 3% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net presque divisé par deux (-48%) à 1,09 milliard d'euros au titre du premier trimestre 2025, sous l'effet des pertes occasionnées par les incendies qui ont dévasté Los Angeles en début d'année.



S'il reconnait une forte performance en vie et santé, RBC Capital Markets note qu'en réassurance dommages, 'un ratio combiné meilleur que prévu a été contrebalancé par un retour sur investissement plus bas', conduisant à un profit net inférieur de 2% au consensus.



Le réassureur bavarois maintient néanmoins son objectif de six milliards d'euros de profit pour l'ensemble de 2025, son CFO Christoph Jurecka mentionnant 'des conditions de marché favorables en cours et la qualité élevée du portefeuille' du groupe.





Valeurs associées MUENCHENER RUECKV 556,600 EUR XETRA -4,17%