Munich Re délaissé après une publication semestrielle terne

Munich Re recule de 2,4% à 510 EUR à Francfort, après la publication de résultats semestriels venant confirmer ses annonces préliminaires d'il y a deux semaines, dont un bénéfice net de 2 211 MEUR au titre du 2e trimestre 2026, contre 2 085 MEUR un an auparavant, mais faisant apparaitre des perspectives mitigées.

Pour rappel, le bénéfice net du 2e trimestre, annoncé par le réassureur bavarois aux alentours de 2,2 MdsEUR en première lecture, avait dépassé un consensus "établi à 1,786 MdEUR selon une moyenne des estimations de 13 analystes financiers", d'après l'annonce préliminaire du 24 juillet dernier.

"Nous n'avons pas été surpris de constater que ce dépassement est largement dû à la réassurance biens et responsabilités, où les pertes liées aux catastrophes ont été limitées", réagit Jefferies, pointant un ratio combiné ressorti à 68,9%, soit 2,9 points de mieux que prévu.

"De façon appréciable, ERGO a contribué à hauteur de 20% au dépassement des attentes, principalement grâce à un retour sur investissement de 6,7% en Allemagne", ajoute le broker, qui salue aussi un ratio de solvabilité dépassant la barre des 300% (à 304%) et un retour sur fonds propres de 25,5%, contre un consensus de 20,6%.

"Cependant, comme c'est souvent le cas sur les marchés en ralentissement, des bénéfices solides alimentent la faiblesse des prix, et Munich Re a vu les prix ajustés du risque et de l'inflation chuter de 5,5% lors des renouvellements de juillet", pointe cependant Jefferies.

L'intermédiaire financier souligne que les primes de Munich Re "ont chuté de 9,1%, alors que la direction se retirait de lignes désormais insuffisamment rentables", et que "les prix depuis le début de l'année s'inscrivent donc désormais en baisse de 3,1% en moyenne".

Sur la base du développement commercial, Munich Re estime que ses revenus d'assurance dans la réassurance devraient désormais s'élever à 38 MdsEUR (contre 40 MdsEUR en estimation précédente) en 2026, ce qui l'amène à ramener sa prévision de chiffre d'affaires du groupe en assurance de 64 MdsEUR à 62 MdsEUR.

Au vu du résultat net record d'environ 3,9 MdsEUR enregistré au cours du 1er semestre, Munich Re a néanmoins confirmé être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat net de 6,3 MdsEUR sur l'ensemble de l'exercice 2026.