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Munich Re-Bénéfice au-dessus des attentes au T2 avec le faible nombre de sinistres
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:47
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Munich Re MUVGn.DE a fait état vendredi d'une hausse inattendue de 6% de son bénéfice net au deuxième trimestre, en bénéficiant d'un faible niveau de sinistres majeurs.

Le bénéfice net du réassureur allemand s'est élevé à 2,211 milliards d'euros sur le trimestre, contre 2,085 milliards d'euros il y a un an et alors que les analystes tablaient sur 1,786 milliard d’euros.

Les coûts liés aux sinistres majeurs ont été "très faibles", a déclaré Munich Re, s'établissant à 4,9% du chiffre d'affaires de l'assurance, contre 18% attendus.

Le groupe a ainsi déclaré qu’il maintenait son objectif de bénéfice annuel de 6,3 milliards d’euros.

Il a toutefois abaissé ses prévisions de chiffre d’affaires d’assurance, les ramenant de 40 milliards d’euros à 38 milliards d’euros.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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