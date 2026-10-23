Munich Re bat les attentes et relève son objectif de bénéfice net annuel

Munich Re annonce, à titre préliminaire, avoir enregistré un bénéfice net d'environ 1,7 MdEUR au 3e trimestre 2026, "signant une nouvelle solide performance financière et dépassant le consensus des analystes, qui tablait sur 1,479 MdEUR".

Le réassureur bavarois explique ce résultat par une très bonne performance opérationnelle dans l'ensemble de ses activités, des sinistres majeurs inférieurs aux attentes moyennes dans la réassurance dommages et responsabilités, ainsi que par de solides résultats de ses investissements dans la réassurance.

Après avoir dégagé un bénéfice net de 5,7 MdsEUR sur les neuf premiers mois de l'année, Munich Re indique relever son objectif de bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice 2026, le portant ainsi à 6,6 MdsEUR, contre 6,3 MdsEUR tel qu'attendu précédemment.

"Sous réserve de l'évolution des sinistres majeurs d'ici la fin de l'année, Munich Re entend poursuivre le renforcement de son bilan au 4e trimestre, lorsque cela sera opportun", précise le groupe, qui publiera ses résultats complets du 3e trimestre le 12 novembre prochain.