Munich Re abaisse sa prévision 2025 de revenus d'assurance avec les taux de change

Le logo de Munich Re

Munich Re a abaissé vendredi ses perspectives de revenus d'assurance pour 2025, citant l'effet des taux de change, tout en maintenant son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le réassureur allemand a indiqué que le chiffre d'affaires de la division réassurance devrait s'élever à 40 milliards d'euros en 2025, contre une prévision précédente tablant sur 42 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires global du groupe est attendu à 62 milliards d'euros, contre 64 milliards précédemment.

Le groupe a cependant confirmé sa prévision de résultat net annuel, attendu à 6 milliards d'euros.

En juillet, les renouvellements de contrats ("renewals") ont par ailleurs connu une baisse de prix de 2,5% et une baisse de volume de 3,2%, a indiqué Munich Re.

A la Bourse de Francfort, l'action reculait de 3% avant la cloche.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)