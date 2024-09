MUNIC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 EN PROGRESSION

Stabilité de la marge brute en valeur malgré le recul de l'activité, avec l'accroissement de la part des ventes de Services dans le chiffre d'affaires

Nette progression du taux de marge brute porté à 36,1% (vs. 25,8%)

EBITDA ajusté légèrement positif au 1 er semestre (+0,1 M€ vs. -0,5 M€)

Cash-flow opérationnel de +2,2 M€ au 30 juin 2024

Trésorerie disponible de 2,7 M€ et dette financière nette en diminution

à -2,5 M€ au 30 juin 2024 (vs. -5,5 M€ fin 2023)

SUBVENTION DE 3,0 M€ DANS LE CADRE DU PROJET EKKO DRIVE

Subvention attribuée par l'État et Bpifrance dans le cadre de l'initiative « Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone » du plan d'investissement France 2030

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2024 (au 30 juin 2024), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 septembre 2024. Le rapport semestriel 2024 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises – Données non auditées S1 2023

(6 mois) S1 2024

(6 mois) Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 6 305 4 442 -1 863 K€ MARGE BRUTE 1 627 1 604 -23 K€ % du chiffre d'affaires 25,8% 36,1% EBITDA AJUSTE 1 -531 57 +588 K€ Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 319 1 267 -52 K€ RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 850 -1 266 +584 K€ Résultat d'exploitation -2 331 -1 681 +650 K€ Résultat financier -129 -380 -251 K€ Résultat exceptionnel -72 -103 -31 K€ RESULTAT NET -1 984 -1 692 +292 K€

4,4 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1 ER SEMESTRE 2024

Au 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires de MUNIC s'est établi à 4,4 M€, en repli de -30% par rapport au 1 er semestre 2023, impacté par un environnement économique dégradé en Europe et aux États-Unis, principaux marchés de la société, caractérisé par (i) un ralentissement des ventes de véhicules automobiles en Europe, (ii) des niveaux de stocks élevés chez les principaux clients historiques de la société, et (iii) un ralentissement généralisé du marché des objets connectés aux États-Unis, couplé à une baisse de la demande dans le retail dans cette géographie. En conséquence, les ventes de Smart Dongles MUNIC ont affiché une baisse de -36% sur le semestre.

En revanche, la part des ventes issues de l'activité Services a continué de s'accroître pour atteindre désormais 24% du chiffre d'affaires total de MUNIC, contre 16% un an plus tôt et 21% à l'issue de l'exercice 2023. Cette activité, qui génère une marge brute structurellement plus élevée, a affiché une légère croissance de +5% à mi-exercice (mais consécutive à une croissance de +89% en 2023), fruit de plusieurs contrats de services signés avec de nouveaux clients au cours du semestre.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 71% d'Amériques (vs. 69% un an plus tôt) et à 29% d'Europe (vs. 28%).

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE AU 1 er SEMESTRE 2024, À DÉSORMAIS 36,1%

À mi-exercice, MUNIC a dégagé une marge brute de 1,6 M€, quasi stable par rapport au 1 er semestre 2023, représentant un taux de marge brute de 36,1% sur la période, en progression significative par rapport au 1 er semestre 2023 (25,8%) et au 1 er semestre 2022 (21,5%).

Cette performance tire principalement parti de la montée dans le mix activités des ventes issues des Services et des abonnements et plus largement de la politique de diversification de MUNIC qui vise à accroître son activité récurrente à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io., mais aussi de l'optimisation du prix de revient des produits existants.

EBITDA AJUSTÉ [1] À L'ÉQUILIBRE À MI-EXERCICE

Au 1 er semestre 2024, MUNIC affiche un EBITDA ajusté 3 à l'équilibre (+57 K€), en amélioration de +0,6 M€ par rapport à la même période l'an dernier, grâce notamment à une bonne maîtrise des dépenses opérationnelles, tout en maintenant les investissements nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits.

Cette optimisation des charges opérationnelles a permis de réduire les Autres achats et charges externes de -12% sur le semestre, et les Charges de personnel de -8% . L'effectif moyen de la société s'élève à 50 personnes à fin juin 2024, contre 56 un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté [2] s'établit à -1,2 M€ sur la période, en amélioration de +0,6 M€ par rapport à la même période un an plus tôt. Il intègre 1,3M€ de dotations nettes aux amortissements, quasi-identiques au 1 er semestre 2023, incluant principalement l'amortissement de la plateforme EKKO.

Après prise en compte du résultat financier de -0,4 M€ (constitué principalement des charges d'intérêt liées aux obligations convertibles) et d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,5 M€, le résultat net part du groupe s'établi à -1,7 M€ sur le semestre, contre -2,0 M€ un an plus tôt.

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 2,7 M€ À FIN JUIN 2024, RÉDUCTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE

En dépit d'une activité ralentie, MUNIC démontre une nouvelle fois ce semestre sa capacité à générer de la trésorerie à travers son activité. À fin juin 2024, le cash-flow d'exploitation s'est élevé à +2,3 M€, contre -1,9 M€ un an plus tôt.

À l'issue du 1 er semestre 2024, la variation du besoin en fonds de roulement est positive à +2,3 M€, avec un montant de créances clients fortement diminué par rapport au 31 décembre 2023 compte tenu de la baisse du niveau d'activité, d'une diminution du délai de règlement client (DSO) et de l'annulation totale de créances clients déjà provisionnées dans les comptes à la clôture annuelle 2023.

Au 30 juin 2024, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 10,8 M€, contre 12,5 M€ à fin décembre 2023.

Les dettes financières ont diminué sur le semestre, ramenées à 5,2 M€ contre 6,1 M€ à fin 2023, incluant 1,9 M€ au titre de Prêts garantis par l'Etat, 1,4 M€ d'obligations convertibles à échéance désormais portée à juillet 2026 ( lire le communiqué du 3 juin 2024 ), et des dettes financières diverses (Bpifrance) pour le solde.

À mi-exercice, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 2,7 M€, contre 0,6 M€ à fin décembre 2023. La dette financière nette s'inscrit en diminution à -2,5 M€ (vs. -5,5 M€ à fin 2023), représentant à fin juin un ratio de gearing net de 20%. Cette nette appréciation de la position de trésorerie de MUNIC s'explique par (i) l'encaissement décalé en février 2024 de 1,1 M€ de CIR (Crédit d'Impôt Recherche) au titre de l'exercice 2022, traditionnellement versé au 2 nd semestre 2023 et (ii) l'obtention d'une subvention de l'État français et de Bpifrance dont la première tranche (750 K€) a été versée en juin 2024 (lire ci-après).

En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2024 non auditées 31/12 2023 30/06

2024 En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2024 non auditées 31/12

2023 30/06

2024 ACTIF IMMOBILISE 12 474 12 489 CAPITAUX PROPRES 12 507 10 815 dont Immobilisations incorporelles 11 834 11 856 PROVISIONS 988 976 ACTIF CIRCULANT 12 899 9 495 DETTES FINANCIERES 6 050 5 195 dont Stocks 2 515 2 784 dont Emprunts obligataires 1 900 1 429 dont Créances clients 5 718 619 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 274 1 908 dont Autres créances 4 068 3 384 dont Dettes financières diverses 1 876 1 858 TRESORERIE 598 2 708 AUTRES DETTES 5 729 5 006 TOTAL ACTIF 25 273 21 992 TOTAL PASSIF 25 273 21 992

SUBVENTION DE 3,0 M€ OCTROYÉE PAR L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET « EKKO DRIVE »

MUNIC annonce avoir obtenu une subvention à hauteur de 3,0 M€ (sur trois ans), accordée par l'État français et Bpifrance, opérateur de l'État pour un appel à projet auquel Munic a candidaté. Cet appel à projet fait partie du dispositif « Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas carbone » du plan d'investissement France 2030. Dans le contexte du plan France 2030, l'État a prévu une enveloppe d'un montant global de 3,6 Mds€, qui devrait permettre à l'horizon 2030 la production de 2 millions de véhicules zéro émission par an et le développement d'une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

En présentant son projet innovant EKKO Drive, MUNIC s'est vu octroyer cette subvention par l'État français et Bpifrance. Ces fonds viennent doter MUNIC de moyens nécessaires pour garantir la disponibilité des ressources humaines et matérielles, afin d'assurer le développement d'EKKO Drive, plateforme innovante de pilotage autonome, hybride, adaptive, multi-véhicules et multi-infrastructures. EKKO Drive s'inscrit dans la continuité du développement de la plateforme EKKO.

EKKO intègre des terminaux communicants, embarquant une intelligence artificielle pour collecter et traiter des données véhicules et une plateforme cloud permettant de superviser ces terminaux, piloter l'intelligence artificielle embarquée et présenter les informations aux exploitants des véhicules concernés. Les extensions d'EKKO Drive se résument ainsi :

ajout d'une fonction de guidage hybride (autonome et connectée) au sein des terminaux (et renforcement de l'intelligence artificielle embarquée) ; intégration de nouveaux capteurs dédiés à la compréhension de l'environnement dans lequel se déplace le véhicule (lidars, radars, caméras de haute définition, GPS et centrale inertielle de haute précision, etc.) et ; ajout d'une fonction de génération de trajets et de supervision de l'exécution par les terminaux au sein du cloud.

MUNIC mise sur ses atouts clés pour ce projet : la maîtrise du développement et de l'industrialisation de terminaux intelligents performants, fiables et compétitifs, une plateforme cloud qui pilote plus d'un million de terminaux intelligents et traite en temps réel les données collectées ainsi que le fonctionnement et l'adaptabilité des algorithmes déployés. Par ailleurs, le savoir-faire de la société dans le domaine des plateformes hybrides de haute performance, où cloud et Edge Computing (les terminaux embarqués) collaborent en temps-réel et en continu (24h/7j) sont un atout dans un marché où les solutions sont la plupart du temps quasi-uniquement embarquées sans, ou avec peu d'hybridation.

Le marché initial visé par ce projet est celui des véhicules spéciaux (engins agricoles, engins de chantier, terminaux d'aéroport, etc.) où MUNIC compte déjà plusieurs clients qui utilisent ses terminaux et sa plateforme Cloud pour l'acquisition et le traitement des données véhicules.

Ce projet innovant, indépendant des plateformes cloud internationales et dont l'intégralité du design, de la certification, de l'industrialisation sont effectués en France, permet à MUNIC de contribuer pleinement à la pérennité de la souveraineté de la France, aujourd'hui sur le véhicule connecté et demain sur le véhicule autonome. Ce projet, dont la grande qualité a été soulignée par un comité d'expertise indépendant à l'État, s'inscrit parfaitement en ligne avec le plan France 2030, de produire en France à l'horizon 2030, 2 millions de véhicules zéro émissions et développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

PERSPECTIVES

Dans un contexte économique toujours ralenti et une baisse de son volume d'affaires, MUNIC a su démontrer sa capacité à faire progresser son taux de marge brute, améliorer son EBITDA en menant une politique de gestion rigoureuse de ses coûts, et générer de la trésorerie par son activité et améliorer fortement sa structure financière.

MUNIC poursuit aujourd'hui ses avancées en matière de R&D et intensifie ses efforts commerciaux pour être en mesure de renouer avec une croissance rentable dès la relance de ses marchés.

Dans ce contexte, MUNIC a négocié cet été un accord de partenariat avec un leader mondial de l'industrie automobile, portant sur le développement conjoint d'une solution innovante pour les véhicules électriques. Cette solution vient renforcer la palette d'offres de la société et élargir sa base de clients et a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clients historiques de MUNIC, notamment un grand fournisseur européen de solutions de mobilité intégrées pour la gestion de flotte.

Sur le plan de la R&D, et afin d'étoffer sa gamme de produits, MUNIC prévoit le lancement en fin d'année 2024 d'un terminal durci, le C4R pour les véhicules spéciaux.

Parallèlement, MUNIC est en cours de développement d'un nouveau terminal pour les projets de télémétrie nécessitant plus de performance, en plus du projet EKKO Drive. Avec ce nouveau terminal, le UDK4IoT, MUNIC cible plus généralement le monitoring d'équipements mobiles ou fixes, nécessitant l'analyse en temps-réel de données de plusieurs capteurs ainsi que le pilotage à distance (sites industriels, distributeurs automatiques, stations de recharge électrique, etc.), et compte capitaliser sur son savoir-faire industriel et sa plateforme EKKO pour apporter des solutions à la fois innovantes, très sécurisées et garantissant une sureté de fonctionnement adaptée à ce type de projets.

Enfin, concernant les Services, MUNIC a également terminé la mise au point et lancé la commercialisation de son offre Ekkofleet ( www.ekkofleet.com ), déclinaison d'EKKO à destination des flottes de véhicules ou des intégrateurs et opérateurs de services pour flottes de véhicules.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 54 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

