MUNIC : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats semestriels 2022 au 30 juin 2022, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 27 septembre 2022. Le rapport semestriel 2022 sera mis prochainement à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

Pour rappel, les ventes réalisées au cours du 2 nd semestre sont traditionnellement très supérieures à celles du 1 er semestre. Comme lors des années antérieures, les résultats du 1 er semestre ne sont donc pas représentatifs de ceux qui seront réalisés sur l'ensemble de l'année 2022.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées

(6 mois) S1 2022

(6 mois) Variation 2021

(12 mois) CHIFFRE D'AFFAIRES 5 214 9 059 +74% 19 264 EBITDA AJUSTE 1 -1 390 328 +1,7 M€ 3 568 Dotations nettes aux amortissements et provisions 200 251 -819 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 590 18 +1,6 M€ 427 Résultat d'exploitation -2 184 -415 -819 Résultat financier 147 -107 - 392 Résultat exceptionnel -74 -59 -1 433 RESULTAT NET -1 516 -89 +1,4 M€ - 23

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté 2 + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE DES VENTES : +74% DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Après une année 2021 marquée par le net rebond de son activité post pandémie, la trajectoire de croissance soutenue des ventes de MUNIC s'est poursuivie au 1 er semestre 2022. Le chiffre d'affaires consolidé de la société s'est ainsi élevé à 9,1 M€, en croissance soutenue de +74% par rapport à la même période de l'an dernier. Cette bonne performance semestrielle témoigne de la résilience de MUNIC après une période inédite de crise et résulte des efforts commerciaux accrus menés depuis plusieurs mois, des partenariats majeurs signés par la société et du lancement réussi de la gamme V8+ de Smart Dongles en début 2022.

Cette très bonne dynamique de l'activité de MUNIC met également en lumière sa capacité d'adaptation et son agilité en matière de sourcing et de gestion des stocks, permettant d'honorer toutes les commandes des clients malgré la crise des composants persistante en 2022.

Sur le plan géographique, les ventes semestrielles sont issues à 71% d'Amérique du Nord (vs. 75% un an plus tôt), à 26% d'Europe (vs. 23%) et à 3% du reste du monde (vs. 2%).

MARGE BRUTE EN HAUSSE DE +113%, TAUX DE MARGE BRUTE PORTÉ A 21,5%

Cette croissance semestrielle dynamique est accompagnée d'une forte augmentation de la marge brute, qui s'est établie à 2,0 M€ contre 0,9 M€ un an plus tôt, soit une croissance de +113%. Le taux de marge brute s'élève ainsi à 21,5% au titre de ce 1 er semestre, contre 18,4% un an plus tôt et 18,5% sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Dans un contexte toujours marqué par la pénurie et l'augmentation des coûts des composants, l'amélioration de la marge brute est le fruit :

du développement de variantes des produits existants, l'intégration de nouveaux composants et fournisseurs étant synonyme de meilleurs prix dans un contexte de mise en concurrence de ces derniers, et ; de la renégociation des prix de ventes auprès des principaux clients de la société.

EBITDA DE 0,3 M€, en amÉlioration de +1,7 M€ sur le semestre

Les achats et charges externes ont connu une légère augmentation de +17% (+0,2 M€) par rapport au 1 er semestre de 2021, due notamment à la reprise des voyages et déplacements post-pandémie.

Les charges de personnel ont reculé de -18% (-0,5 M€) par rapport à la même période de l'an dernier, variation liée au turnover de personnel et au renouvellement des équipes. L'effectif de MUNIC a toutefois peu évolué d'un semestre à l'autre, avec 57 collaborateurs au 30 juin 2022 contre 58 un an plus tôt (données moyennes). Le recul des charges de personnel sera moindre sur l'ensemble de l'exercice.

Porté par la dynamique d'activité, l'amélioration du taux de marge brute et des charges maîtrisées, l'EBITDA ajusté est positif sur le semestre à 0,3 M€ contre -1,4 M€ au 1 er semestre 2021, soit une amélioration de +1,7 M€.

Le résultat d'exploitation ajusté est ramené à l'équilibre, soit une amélioration de +1,6 M€ par rapport à l'an dernier. Ce résultat d'exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,3 M€ et le CIR (crédit d'impôt recherche) à hauteur de 0,5 M€ (contre 0,6 M€ l'an dernier).

Le résultat financier s'est établi à -0,1 M€, contre 0,1 M€ au 1 er semestre 2021, et comprend des intérêts liés à des obligations convertibles émises en décembre 2019.

À mi-exercice, le résultat net part du groupe ressort proche de l'équilibre (-0,1 M€), contre une perte nette de -1,5 M€ un an plus tôt.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE : 7,5 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE ET TRÉSORERIE NETTE POSITIVE

Le niveau de stock de composants a continué de croître à l'issue du semestre, conséquence des tensions accrues sur les marchés des composants et de la politique volontariste menée par la société visant à sécuriser ses approvisionnements de composants critiques.

Les créances clients ont été ramenées à 2,2 M€ au 30 juin 2022, malgré la forte croissance de l'activité.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres de MUNIC s'établissaient à 14,2 M€. Pour rappel, la société a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 3,5 M€ en février 2022 afin d'appuyer le développement soutenu de son activité et de soutenir ses efforts R&D autour de sa technologie Munic.io.

A mi-exercice, les dettes financières de l'entreprise sont de 7,0 M€, constituées principalement de deux PGE (Prêt Garanti par l'Etat) d'un montant de 2,9 M€ octroyés à la société en 2020 et 2021 ainsi que d'un prêt innovation de 2 M€ accordé par Bpifrance.

La trésorerie disponible de MUNIC s'élevait à 7,5 M€ au 30 juin 2022, contre 3,2 M€ à fin 2021.

A fin juin 2022, MUNIC affichait une trésorerie nette de 0,6 M€, contre un endettement financier net 3,8 M€ à fin 2021.

En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2021 non auditées 31/12 2021 30/06

2022 En K€ - Normes françaises

Données 30/06/2021 non auditées 31/12

2021 30/06

2022 ACTIF IMMOBILISE 10 684 11 852 CAPITAUX PROPRES 10 974 14 195 dont Immobilisations incorporelles 10 311 11 360 PROVISIONS 1 126 938 ACTIF CIRCULANT 12 814 8 089 DETTES FINANCIERES 6 972 6 955 dont Stocks 2 341 4 532 dont Emprunts obligataires 1 900 1 900 dont Créances clients 8 106 2 186 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 2 940 2 940 dont Autres créances 2 368 2 747 dont Dettes financières diverses 2 132 2 115 TRESORERIE 3 151 7 514 AUTRES DETTES 7 546 6 841 TOTAL ACTIF 26 634 28 888 TOTAL PASSIF 26 635 28 888

LANCEMENT À GRANDE ÉCHELLE D'EKKO PRÉVU AU 2 ND SEMESTRE 2022

Fin 2021, MUNIC a signé un contrat avec un leader européen des services aux automobilistes pour le déploiement d'EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements. La solution EKKO a ainsi été déployée par ce nouveau client auprès de plusieurs milliers de véhicules de son parc d'automobiliste.

Après plusieurs mois d'usage de cette offre innovante, ce client majeur a validé en juillet 2022 le pilote EKKO, illustrant ainsi sa confiance dans le modèle économique EKKO, et autorisant un lancement à plus grande échelle prévu au 2 nd semestre 2022.

Cette reconnaissance permettra d'attirer le spectre de partenaires le plus large dans le cadre du déploiement commercial à grande échelle de la solution EKKO, en Europe dans un premier temps.

CONFIANCE DANS LES PERSPECTIVES

Dans la continuité du 1 er semestre 2022, la visibilité commerciale de MUNIC demeure bonne, avec une activité qui reste dynamique.

MUNIC réaffirme donc sa capacité à délivrer une croissance soutenue de ses ventes en 2022, en dépit des fortes tensions en matière d'approvisionnement.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 , dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

AGENDA FINANCIER 2022

31 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 29 mars 2023 Résultats annuels 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

