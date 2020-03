MUNIC : RÉSULTATS ANNUELS 2019

Croissance de +13% de l'activité, dont +32% sur la gamme Smart Dongles

Progression de +33% de la marge brute

Trésorerie disponible portée à plus de 9 M€ post introduction en Bourse

Confirmation des objectifs 2023

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 31 mars 2020. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. Le rapport financier annuel 2019 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2020.

En K€ - Normes françaises - Données auditées 2018 2019 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 15 209 17 201 +13% MARGE BRUTE

% du chiffre d'affaires 3 267

21,5% 4 353

25,3% +33%

EBITDA ajusté1 -735 607 + 1,3 M€ Dotations nettes aux amortissements et provisions -136 835 RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE2 -599 -228 +0,4 M€ Résultat d'exploitation -1 395 -933 Résultat financier -202 -769 Résultat exceptionnel 245 88 RESULTAT NET -415 -813

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté + Dotations nettes aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision



CHIFFRE D'AFFAIRES 2019 : 17,2 M€ GRÂCE À LA PROGRESSION DE +32% DES SMART DONGLES

A l'issue de l'exercice 2019, MUNIC a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,2 M€, en croissance organique de +13% par rapport à 2018. L'année écoulée a notamment été marquée par une progression soutenue de +32% des ventes sur la gamme de Smart Dongles (89% de l'activité).

Comme escompté, cette croissance s'est accompagnée d'une amélioration notable de la marge brute, qui s'est établie à 4,4 M€ en progression de +33%. Le taux de marge brute s'inscrit à 25,3% au titre de 2019, contre 21,5% en 2018. Après avoir consenti en 2018 des efforts sur les prix de vente pour conquérir de nouveaux clients et mené une transition de site industriel, le groupe a ainsi su tirer parti en 2019 de l'accroissement de volumes de ventes de terminaux et, à compter du 2nd semestre, de meilleures conditions d'achats sur les composants.

Le résultat d'exploitation ajusté[1] s'est élevé à -0,2 M€, en amélioration par rapport à 2018 (-0,6 M€). Il convient de noter que ce résultat d'exploitation ajusté3 intègre des dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,8 M€ en 2019, dont 0,5 M€ de provisions sur stocks et créances clients. Hors comptabilisation de ces charges non décaissables, l'EBITDA ajusté[2] s'élève à 0,6 M€, en progression de +1,3 M€ d'un exercice à l'autre.

Le résultat financier s'est établi à -0,8 M€ en 2019.

Le résultat net part du groupe ressort à -0,8 M€ en 2019.



SITUATION BILANCIELLE

En K€ - Normes françaises

Données auditées 31/12 2018 31/12

2019 En K€ - Normes françaises

Données auditées 31/12

2018 31/12

2019 ACTIF IMMOBILISE 2 766 5 302 CAPITAUX PROPRES 669 37 dont Immobilisations incorporelles 2 454 4 962 PROVISIONS 622 616 ACTIF CIRCULANT 10 367 13 120 DETTES FINANCIERES 4 957 8 818 dont Stocks 1 501 1 616 dont Emprunts obligataires 870 2 975 dont Créances clients 5 115 8 143 dont Comptes courants 3 938 5 803 dont Autres créances 3 360 3 095 AUTRES DETTES 7 797 10 632 TRESORERIE 834 1 819 TOTAL ACTIF 14 055 20 184 TOTAL PASSIF 14 055 20 184

La situation bilancielle au 31 décembre 2019 présentée ci-dessus est antérieure à l'introduction en Bourse, réalisée en février 2020, qui a permis de lever 18,4 M€ via une augmentation de capital, dont 10,2 M€ en numéraire et 8,2 M€ par conversion de créances de l'actionnaire principal.

En septembre 2019, MUNIC avait bénéficié d'une avance en compte courant de 1,5 M€ de la part de son actionnaire principal Grandis-Lux, et procédé, en décembre 2019, à l'émission d'un emprunt obligataire (OC 2019) de 7,2 M€, dont 1,9 M€ par apport de trésorerie et 5,3 M€ par compensation de créances de l'actionnaire majoritaire.

Consécutivement à l'introduction en Bourse, les capitaux propres ont été renforcés de 9 M€ (net des frais), la dette financière est désormais inférieure à 2 M€ et la trésorerie disponible a été portée à plus de 9 M€, afin de permettre la réalisation de la feuille de route à horizon 2023.



PERSPECTIVES

En 2020, la société vise une accélération de sa croissance, à la fois auprès de clients existants, mais aussi auprès de son pipeline de nouveaux clients ayant achevé la phase pilote de leurs projets et qui font désormais l'objet de discussions commerciales avancées.

Au 4ème trimestre 2019, MUNIC a notamment débuté les premières livraisons de Smart Dongles dans le cadre du contrat majeur avec T-Mobile USA, 3ème opérateur télécom américain, pour proposer aux abonnés de ce dernier un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules.

Concernant les nouveaux projets, les discussions commerciales engagées avec des prospects pour la vente de Smart Dongles ou avec des partenaires potentiels de la plateforme EKKO se poursuivent. La situation sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19, et notamment les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays, est toutefois de nature à ralentir les cycles commerciaux, engendrant des décalages de déploiement de projets. Pour certains projets la crise pourrait s'avérer favorable, notamment dans le domaine de l'assurance « Pay as you drive » (primes d'assurance calculées en fonction des kilomètres parcourus).

Plus globalement, la situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée incertaine, il est difficile à ce stade d'en quantifier les impacts sur l'activité de MUNIC au cours des prochains mois. Néanmoins, et même si les décalages de déploiements de projets pourront avoir un impact sur l'activité de l'entreprise, MUNIC maintient son objectif d'une croissance significative de son chiffre d'affaires pour 2020.

La société rappelle que l'essentiel de ses ventes est réalisé au cours de la 2nde moitié de l'année (le 2nd semestre représentait respectivement 81% et 82% de l'activité des exercices 2018 et 2019). Comme lors des années antérieures, l'activité du 1er semestre 2020 ne sera donc pas représentative du niveau d'activité qui sera réalisé sur l'ensemble de l'exercice.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 M€ issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 M€ générés à travers les abonnements en « Data as a Service » de la plateforme EKKO. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.



AGENDA FINANCIER 2020

27 juillet 2020 Chiffre d'affaires semestriel 2020 24 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 27 janvier 2021 Chiffre d'affaires annuel 2020 30 mars 2021 Résultats annuels 2020

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.



À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,0 M€ de chiffre d'affaires en 2019 (non audité), principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

