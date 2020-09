Démonstration de la plateforme Munic.io d'accès aux données véhicules embarquées en collaboration avec de grands acteurs de la mobilité (Enterprise, Groupauto, Michelin, Valeo, etc.)

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, est heureux d'avoir réalisé une présentation de sa plateforme Munic.io d'accès sécurisé aux données véhicules embarquées devant la Commission européenne lors d'un événement en direct le 8 septembre 2020, aux côtés de grands acteurs de l'univers automobile.

La Commission européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une proposition législative d'ici 2021 sur le sujet critique et majeur de l'accès aux données embarquées des véhicules. Ce cadre législatif, qui encadrera l'avenir de tout l'écosystème européen de la mobilité (constructeurs, équipementiers, loueurs, réseaux d'entretien et de réparation, assureurs, etc.) vise à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs. Ses retombées dépassent l'Europe, puisque de nombreux acteurs internationaux, notamment en Amérique du Nord s'appuieront sur ces orientations pour une application dans leur zone géographique.

Dans le cadre de ces réflexions, la plateforme Munic.io - Edge & Cloud - associée aux standards de cybersécurité SVI (Secure Vehicule Interface - Interface de Véhicule Sécurisée) a fait l'objet d'une démonstration le 8 septembre 2020 devant les membres de la Commission européenne, conviés par l'Auto Care Association, Michelin et Enterprise Holdings.

Partenaire de grands acteurs (Entreprise, Michelin, Groupauto, Valeo, etc.) et soutenu par des associations automobiles clés (Auto Care Association, Figiefa, Cecra, ETRMA, etc.), MUNIC a été sélectionné pour illustrer qu'un accès ouvert, compétitif, sécurisé et total aux données véhicules embarquées est possible à partir d'une technologie déjà déployée à une grande échelle. Cette technologie, basée sur des standards ouverts, permet un accès « cybersécurisé » aux données embarquées des véhicules pour des tiers certifiés et de confiance.

Devant les membres de la Commission européenne, MUNIC a ainsi illustré différents usages de sa plateforme Munic.io :

Collecte des données du véhicule (informations sur les pneus, le kilométrage, le prochain entretien, les codes d'anomalie, etc.) et les mouvements (GPS, accéléromètre) ;

Fonctionnement simultané de deux services développés par des tiers (algorithme de surveillance des pneus Michelin et diagnostic à distance Groupauto) ;

Diffusion des données véhicules en local sur le tableau de bord du véhicule et à distance vers les réseaux d'entretien et de réparations via le réseau cellulaire ;

Gestion du consentement des utilisateurs et de la confidentialité en totale conformité avec le RGPD.

Aaron SOLOMON, Président-Directeur général et cofondateur de MUNIC, déclare : « Nous sommes fiers de contribuer à la définition et à l'émergence de standards ouverts dans l'industrie automobile. MUNIC est pleinement reconnu comme un acteur de premier plan grâce à notre engagement depuis plus de 18 ans à développer la plate-forme d'accès aux données véhicules embarquées en mode Edge Computing, la plus avancée et la plus mature du marché.

Un groupe d'acteurs de premier plan de la mobilité a approuvé notre technologie en tant que solution optimale pour permettre l'innovation, la concurrence et la protection des consommateurs au sein de l'espace européen. Il s'agit d'une étape importante dans notre mission de conception et de mise en œuvre d'une technologie globale adaptée au plus grand nombre d'acteurs. »

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 17 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (processeurs, mémoire, sécurité, gestion énergie, télécom & radio, etc.), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 17,2 M€ de chiffre d'affaires en 2019, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

