MUNIC : FORTE CROISSANCE DES VENTES EN 2021 : +156%

Revenus annuels de 19,3 M€, en progression annuelle de +156% en 2021, dont +182% au 2 nd semestre, marquant le net rebond de l'activité post crise sanitaire

semestre, marquant le net rebond de l'activité post crise sanitaire Excellente visibilité commerciale : carnet de commandes record

de 17,8 M€ pour 2022

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021).

En K€ - Normes françaises

Données non auditées au 31 décembre 2019 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 1 er semestre 3 125 2 543 5 214 +105% Chiffre d'affaires 2 nd semestre 14 076 4 986 14 050 +182% Chiffre d'affaires 12 mois 17 201 7 520 19 264 +156%

CROISSANCE DE +182% AU 2 ND SEMESTRE 2021, ILLUSTRANT LE FORT REBOND DU GROUPE

Dans le sillage du 1 er semestre 2021, marqué par un net rebond de l'activité, MUNIC a enregistré une accélération de sa croissance au 2 nd semestre avec une hausse particulièrement dynamique de ses ventes de +182%.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 s'est ainsi établi à 19,3 M€, en croissance très soutenue de +156% par rapport à l'année précédente (7,5 M€). Le chiffre d'affaires s'inscrit également en croissance de +12% par rapport au niveau d'activité de l'année 2019 avant la pandémie.

Les ventes annuelles 2021 sont issues à 73% d'Amérique du Nord, 25% d'Europe, 2% du reste du monde.

Tout au long de l'exercice écoulé, MUNIC a donc su démontrer sa forte capacité de rebond après une année 2020 particulière qui avait lourdement impacté les acteurs de l'industrie automobile et de nombreux secteurs connexes.

La société a également dû faire face en 2021 à la crise des composants qui a affecté de nombreuses industries. MUNIC a su démontrer son agilité en matière d'approvisionnement ainsi que sa grande capacité d'adaptation pour assurer la livraison de la majeure partie des commandes à ses clients notamment (i) en développant rapidement des évolutions de ses produits utilisant des sources alternatives de composants pour faire face à la pénurie et (ii) en concluant des partenariats solides et long-terme avec les principaux fabricants de composants et les distributeurs.

UNE FIN D'ANNEE ANNONÇANT UNE EXCELLENTE DYNAMIQUE COMMERCIALE POUR 2022

Au-delà des chiffres d'activité, les effets de la pandémie en 2020 ont été rattrapés sur le plan commercial en 2021 avec une prise de commandes extrêmement dynamique.

Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s'élevait ainsi à 17,8 M€, un niveau plus de 4,7 fois supérieur à celui de l'an dernier (3,8 M€ de carnet de commandes au 31 décembre 2020, 2,0 M€ au 31 décembre 2019, et 2,5 M€ au 31 décembre 2018).

Fort de ce niveau record, MUNIC débute l'exercice 2022 avec un carnet de commandes qui représente déjà 92% du chiffre d'affaires de l'année écoulée, contre historiquement un niveau situé entre 15% et 25% à cette période de l'année.

Sur le plan commercial, la société poursuit ses nombreuses actions de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses nouvelles opportunités de développement. Pour rappel, MUNIC a remporté au cours des derniers mois de nombreux projets auprès de grands acteurs (ALD, Vjumi (filiale de Select AG), Jack (filiale de AGC Automotive) afin de déployer la technologie Munic.io, qui associe les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, et offrir des services innovants à ses clients.

En ce qui concerne la solution EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS ( Data as a Service ) et de services applicatifs, les discussions avec un nouveau client, leader européen des services aux automobilistes, ont abouti à la signature d'un contrat en fin d'année 2021. En vertu de ce contrat, la solution EKKO a commencé à être déployée par ce nouveau client depuis fin 2021 auprès de plusieurs milliers de véhicules de son parc d'automobilistes. Ce déploiement permet de finaliser et valider la solution avant le lancement commercial à grande échelle désormais escompté mi-2022.

Avec EKKO, Munic va pouvoir adresser un large éventail d'automobilistes et continuer à étendre le cercle d'entreprises « data consumers », consolidant ainsi son positionnement en tant que fournisseur d'une solution sans équivalent sur le marché.

PERSPECTIVES

La forte reprise de l'activité en 2021 témoigne du succès (i) des efforts commerciaux intenses menés depuis de nombreux mois, (ii) des contrats et partenariats majeurs signés par la société et (iii) du lancement réussi de la gamme V8 de Smart Dongles en avril 2021, complétée par le lancement de la V8+ début 2022. La société poursuit ses efforts d'élargissement de sa gamme avec le développement de trois nouveaux terminaux attendus en 2022.

Fort de ces succès et du niveau record du carnet de commandes à fin 2021, MUNIC est confiant dans sa capacité à continuer de délivrer une croissance soutenue en 2022.

A plus long terme, MUNIC conserve l'ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires , dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, accompagné d' un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires. Malgré la forte croissance de l'activité attendue en 2022 et au cours des prochaines années, le décalage du lancement à grande échelle d'EKKO par rapport au calendrier initial conduit la société à viser désormais l'année 2025 pour atteindre cette ambition.

AGENDA FINANCIER 2022

31 mars 2022 Résultats annuels 2021 26 juillet 2022 Chiffre d'affaires semestriel 2022 27 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 31 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 29 mars 2023 Résultats annuels 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À PROPOS DE MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 19 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN)

Plus d'informations sur : www.munic.io

