MUNIC : DÉCALAGE DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ANNUELS 2025 AU 30 AVRIL 2026

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce que la prochaine réunion de son Conseil d'administration, initialement fixée au 16 avril 2026, est décalée au 30 avril 2026. En conséquence, la publication des résultats annuels 2025 est également décalée au 30 avril 2026, après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

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