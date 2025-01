MUNIC : CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024 : 9,5 M EUR

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2024 (clos le 31 décembre 2024).

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 2023 2024 CHIFFRE D'AFFAIRES 14 754 9 504

À l'issue de son exercice 2024, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 9,5 M€, en repli de -36% par rapport à l'exercice précédent. En séquentiel, le chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2024 est en hausse de +14% par rapport à celui du 1 er semestre 2024.

Dans la continuité de la première moitié de l'exercice, les ventes de MUNIC ont été fortement pénalisées au 2 nd semestre dans un environnement économique dégradé sur ses principaux marchés, qui s'est traduit pour MUNIC par :

un ralentissement de l'activité chez un grand client historique de la société, qui a suspendu le lancement de nombreux projets innovants et, de ce fait, reporté plusieurs commandes de Smart Dongles auprès de MUNIC. Toutefois, le carnet de commandes auprès de ce client s'est reconstitué en fin d'année, augurant une dynamique d'activité soutenue au 1 er semestre 2025 ; une dégradation de certains services réglementés aux Etats-Unis (principal marché de MUNIC), où des mesures de gel des tarifs dans certains états dont la Californie ont restreint les capacités d'investissement de plusieurs clients grands comptes de la société. Ces mesures tarifaires étant désormais levées, une reprise de l'activité est attendue dans cette géographie, et une relance des investissements dans de nouveaux projets innovants est en cours de discussion avec ces clients du secteur concerné ; un ralentissement toujours marqué des ventes de véhicules automobiles en Europe, menant à une politique d'achat plus conservatrice des constructeurs et des distributeurs.

Dans ce contexte, les ventes de Produits de Smart Dongles affichent une baisse de -39% sur l'exercice.

À fin décembre 2024, la part des ventes générées par les Services a continué d'augmenter pour représenter désormais 25% du chiffre d'affaires global, contre 21% un an plus tôt. MUNIC poursuit sa politique de diversification qui vise à accroître son activité récurrente de Services, qui génère une marge brute structurellement plus élevée, à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io.

Par zone géographique, les ventes annuelles 2024 sont issues à 57% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt), à 36% d'Europe (vs. 27%) et à 7% du reste du monde (vs. 2%).

Face au recul de son activité, MUNIC a mis en place en 2024 un plan de réduction des coûts qui a permis de réaliser des économies annuelles d'environ 1,27 M€, qui se matérialiseront pour partie dès l'exercice 2024 et en totalité dans les comptes de 2025.

PERSPECTIVES

Dans un environnement économique toujours adverse, MUNIC continue de mettre en œuvre sa stratégie pour renouer avec une croissance rentable dès la reprise de ses principaux marchés.

Pour rappel, MUNIC s'est vu octroyer en 2024 un financement d'un montant total de 3 M€ sur 3 ans (60% en subvention et 40% en avance remboursable), en présentant sa plateforme innovante de pilotage autonome, hybride, adaptive, multi-véhicules et multi-infrastructure Ekko Drive, qui s'inscrit dans la continuité du développement de la plateforme Ekko. Forte de ce financement, la société intensifie ses actions pour répondre efficacement aux besoins du vaste marché des véhicules spéciaux (engins agricoles, engins de chantier, terminaux d'aéroport, etc.) où elle compte déjà plusieurs clients qui utilisent ses terminaux et sa plateforme Cloud pour l'acquisition et le traitement des données véhicules.

Dans le cadre du partenariat signé l'été 2024 entre MUNIC et un leader mondial de l'industrie automobile, la commercialisation d'une solution innovante conjointement développée pour les véhicules électriques, ayant suscité l'intérêt de plusieurs grands acteurs européens, a été lancée en fin d'année. Les premières facturations pour cette solution unique pour les véhicules électriques sont attendues au 1 er semestre 2025.

En outre, MUNIC continue d'étoffer son offre de produits, avec notamment le développement prochain de Smart Dongles OBD DoIP (intégrant Ethernet) spécifiquement destinés à la nouvelle génération de véhicules intégrant des architectures électroniques plus avancées.

En parallèle MUNIC a identifié, au-delà de l'industrie automobile, un marché plus large encore : celui des objets connectés de gamme intermédiaire professionnels ou grand public (distributeurs de boisson, équipements électroménagers, équipements de surveillance, etc.), pour lesquels il n'existe pas d'architecture matérielle, mais surtout logicielle, intermédiaire et universelle qui soit à la fois flexible et multi-services (comme celle des Smartphones, etc.), tout en demeurant proches économiquement des architectures basiques. MUNIC a déjà su relever ce défi dans son marché historique, et l'architecture qu'il a développée est tout particulièrement adaptée pour ce marché plus large dans l'IoT. MUNIC travaille donc sur une déclinaison de son offre, embarquant notamment son système d'exploitation unique (l'OS MORPHEUS), qui lui permettra de répondre aux besoins de ce segment de marché actuellement non adressé.

Concernant les Services, MUNIC continue de renforcer sa position avec sa solution Ekkofleet, déclinaison d'EKKO à destination des flottes de véhicules ou des intégrateurs et opérateurs de services pour flottes de véhicules, dont la commercialisation a été lancée à la fin du 1 er semestre 2024. Les premiers retours des utilisateurs ont permis à MUNIC d'optimiser la solution, qui bénéficie désormais d'une version améliorée. Grâce à ces ajustements, Ekkofleet est bien positionnée pour répondre aux besoins d'un marché de plus en plus demandeur de solutions flexibles et performantes pour gérer efficacement les flottes de véhicules.

Toujours dans le même secteur, MUNIC met un accent particulier sur l'automatisation des processus pour les petites flottes (de moins de 10 véhicules), avec le développement d'une solution complétement autonome, visant à réduire les coûts de gestion tout en offrant une expérience optimisée pour ce segment de marché particulièrement important (mais sous-exploité) en France.

AGENDA FINANCIER 2024

2 avril 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 50 collaborateurs, dont 75% d'ingénieurs. La société a réalisé 9,5 M€ de chiffre d'affaires en 2024, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr