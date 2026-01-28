MUNIC : CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 EN FORTE PROGRESSION DE +17%

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2025 (clos le 31 décembre 2025).

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 2024 2025 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 9 504 11 164 +17%

11,2 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025, EN CROISSANCE DE +17%

À l'issue de l'exercice 2025, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 11,2 M€, en croissance soutenue de +17% par rapport à l'exercice précédent, confirmant le retournement de tendance amorcé au 1 er semestre de l'exercice.

MUNIC a continué de capitaliser sur l'évolution de son modèle technologique et commercial, combinant Smart Dongles et plateforme logicielle avancée de traitement et d'analyse des données véhicules.

Cette performance annuelle est le fruit de la reprise de l'activité auprès de ses clients historiques , portée par le rattrapage de commandes de Smart Dongles reportées en 2024 par plusieurs clients majeurs, et par le lancement de nouveaux projets . La société a également bénéficié en 2025 de la montée en puissance des ventes de la solution Ekkofleet , déclinaison de la plateforme EKKO destinée aux flottes de véhicules et aux intégrateurs de services, lancée depuis la fin du 1 er semestre 2024, ainsi que du démarrage des ventes auprès de nouveaux clients , dans le cadre de contrats remportés entre 2022 et 2024 et désormais entrés en phase de déploiement.

Les deux activités de MUNIC ont affiché une forte dynamique en 2025. Les ventes de Produits de Smart Dongles ont augmenté de +17%, tandis que l'activité Services , qui génère une marge brute structurellement plus élevée, a progressé de +19%, représentant 25% du chiffre d'affaires global de la société (identique un an plus tôt). Cette tendance traduit la poursuite de la stratégie diversification des revenus visant à accroître l'activité récurrente de MUNIC.

Sur le plan géographique, les ventes annuelles sont issues à 65% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt) et à 35% d'Europe (vs. 29%).

PERSPECTIVES

MUNIC aborde les prochains mois avec un solide portefeuille de commandes en cours de déploiement et une offre technologique recentrée autour de solutions à forte valeur ajoutée. La société entend poursuivre le développement de ses activités en s'appuyant sur la montée en puissance progressive de ses offres logicielles, en particulier autour de la plateforme EKKO et notamment Ekkofleet, adressant les besoins croissants des acteurs de gestion de flottes, à l'image du Groupe AURIGE, qui a sélectionné la solution pour optimiser la gestion connectée d'une flotte de plus de 600 véhicules [1] .

Par ailleurs, MUNIC bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance accrue de la pertinence de son approche technologique, se positionnant 2 ème meilleure solution télématique & UBI pour les flottes en Europe par PTOLEMUS Consulting Group, qui souligne notamment l'intégration du Smart Dongle jusqu'au Cloud , les capacités d' Edge Computing et les fonctionnalités avancées telles que la détection de crash, etc.

Enfin, dans un contexte où l'adoption du Smart Dongle n'a pas encore atteint les niveaux initialement anticipés, principalement en raison d'une transformation encore progressive des services de l'industrie automobile dans l'exploitation des données véhicules, la société demeure confiante dans le potentiel de ce marché à moyen et long terme.

Dans ce contexte, afin d'accélérer sa trajectoire de croissance, MUNIC a intensifié en 2025 son ambitieux programme d'élargissement de son offre et de ses marchés, avec le lancement d'une nouvelle famille de terminaux et de services à plus forte valeur ajoutée.

En complément du Smart Dongle et de son équivalent « black box » C4Max , la Société commercialise désormais de nouveaux terminaux, dont la gamme C4CS , dédiée aux usages de car sharing (autopartage), ainsi que la gamme C4R , composée de terminaux durcis destinés aux véhicules spéciaux tels que les engins agricoles, de chantier, aéroportuaires ou logistiques. Ces segments présentent des niveaux de maturité plus élevés en matière d'exploitation des données, ainsi que des prix de vente et des marges brutes unitaires significativement supérieurs.

Par ailleurs, MUNIC a préparé la commercialisation d'une nouvelle gamme de dashcams (caméras) intelligentes intégrant des capacités d'Intelligence Artificielle embarquée , dédiées à la perception et à la reconnaissance de l'environnement. Cette offre s'adresse en priorité aux flottes de véhicules, tout en visant également des débouchés sur les marchés grand public et constructeurs. Cette offre dashcams est une des retombées du projet EKKODrive de MUNIC, financé dans le cadre du programme France Relance 2030 dans le cadre duquel MUNIC développe une plateforme générique de pilotage autonome de véhicules spéciaux, programme sur lequel la société communiquera prochainement.

AGENDA FINANCIER

16 avril 2026 Résultats annuels 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

