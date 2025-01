MUNIC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 62 043

Solde en espèces : 19 906,84 €

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 203 342 titres 140 859,49 € 1 351 transactions VENTE 205 726 titres 141 743,50 € 1 322 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 81 427

Solde en espèces : 19 021,46 €

Depuis le 28 juin 2024, il a été procédé à :

Un retrait de 17 000 titres (en date du 20/12/2024)

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 54 collaborateurs, dont 65% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

EUR TOTAL 1 351 203 342 140 859,49 1 322 205 726 141 743,50 01/07/2024 3 380 189,99 1 750 375 02/07/2024 2 250 125 1 250 125 03/07/2024 5 937 469,96 8 1177 596,72 04/07/2024 2 356 177,79 1 750 375 05/07/2024 0 0 0 0 0 0 08/07/2024 2 300 150 4 1410 705,32 09/07/2024 1 210 104,58 1 500 250 10/07/2024 9 1159 572,23 3 725 359,73 11/07/2024 1 100 50 1 350 175 12/07/2024 12 1904 934,45 0 0 0 15/07/2024 2 460 222,68 1 100 48,6 16/07/2024 16 2542 1194,31 1 58 26,8 17/07/2024 0 0 0 8 2780 1310,6 18/07/2024 2 450 212 5 1650 785,84 19/07/2024 3 496 240,12 7 1463 716,87 22/07/2024 1 104 50,34 26 4126 2052,91 23/07/2024 7 1172 589,64 0 0 0 24/07/2024 0 0 0 0 0 0 25/07/2024 10 1386 686,93 17 3891 2026,72 26/07/2024 39 9037 4222,84 6 1380 658,4 29/07/2024 13 2006 902,94 2 400 181,2 30/07/2024 8 981 435,82 1 199 88,95 31/07/2024 4 559 246,15 7 886 394,06 01/08/2024 10 1574 705,89 10 2585 1167,69 02/08/2024 0 0 0 2 2 0,9 05/08/2024 40 11312 4715,09 6 860 357,55 06/08/2024 7 1080 443,72 0 0 0 07/08/2024 0 0 0 3 102 41,52 08/08/2024 4 489 202,47 10 2023 842,78 09/08/2024 17 2205 896,49 1 50 20,2 12/08/2024 0 0 0 0 0 0 13/08/2024 3 400 161,75 3 269 109,19 14/08/2024 0 0 0 3 130 52,65 15/08/2024 0 0 0 5 841 343,93 16/08/2024 0 0 0 4 737 304,98 19/08/2024 6 1541 641,28 0 0 0 20/08/2024 1 9 3,74 6 1217 507,27 21/08/2024 1 4 1,66 0 0 0 22/08/2024 5 520 216,3 1 250 104,25 23/08/2024 0 0 0 0 0 0 26/08/2024 0 0 0 2 350 145,75 27/08/2024 0 0 0 19 4875 2095,59 28/08/2024 11 395 174,35 14 1180 536,14 29/08/2024 1 25 11,18 15 620 282,12 30/08/2024 2 12 5,59 4 60 27,98 02/09/2024 0 0 0 0 0 0 03/09/2024 17 532 237,46 4 72 31,9 04/09/2024 2 10 4,51 0 0 0 05/09/2024 25 3206 1332,1 1 10 4,52 06/09/2024 3 60 24,5 0 0 0 09/09/2024 0 0 0 2 133 54,4 10/09/2024 1 33 13,5 1 125 51,25 11/09/2024 2 300 122,61 3 460 188,68 12/09/2024 0 0 0 0 0 0 13/09/2024 8 1000 408,16 3 55 22,45 16/09/2024 3 27 11,02 0 0 0 17/09/2024 1 3 1,22 0 0 0 18/09/2024 5 1000 405,63 0 0 0 19/09/2024 0 0 0 4 414 168,33 20/09/2024 1 10 4,04 9 1349 556,94 23/09/2024 1 104 44,1 0 0 0 24/09/2024 4 134 56,78 0 0 0 25/09/2024 1 366 154,82 0 0 0 26/09/2024 1 10 4,23 3 31 13,14 27/09/2024 14 1977 878,54 33 5916 2693,29 30/09/2024 8 2324 997,04 4 1380 601,5 01/10/2024 11 1936 820,74 0 0 0 02/10/2024 5 508 209,76 5 480 198,51 03/10/2024 0 0 0 1 1000 420 04/10/2024 0 0 0 6 802 340,54 07/10/2024 10 870 368,72 0 0 0 08/10/2024 4 407 171,56 6 1265 539,59 09/10/2024 9 1177 491,72 2 250 104,58 10/10/2024 5 525 218,83 0 0 0 11/10/2024 6 1019 418,29 0 0 0 14/10/2024 4 681 274,51 13 2429 1005,63 15/10/2024 3 300 126,3 3 250 105,45 16/10/2024 0 0 0 33 9554 4214,54 17/10/2024 10 280 138,08 61 7375 3991,24 18/10/2024 31 6858 4064,78 47 12451 8033,39 21/10/2024 1 58 36,42 28 9623 6274,94 22/10/2024 32 3171 2431,56 86 10714 8524,84 23/10/2024 61 10483 9768,01 21 3455 3184,25 24/10/2024 56 9847 8435,85 53 9427 8475,21 25/10/2024 25 3468 3078,68 58 5451 4996,81 28/10/2024 22 2740 2584,59 38 6741 6582,48 29/10/2024 44 5934 5660,7 28 4534 4583,85 30/10/2024 25 4533 4194,72 15 1557 1437,4 31/10/2024 32 5543 4663,77 13 1563 1311,65 01/11/2024 14 2286 1973,54 26 3164 2806,92 04/11/2024 11 1768 1590,88 21 5174 4828,87 05/11/2024 18 2883 2669,89 8 1491 1396,64 06/11/2024 13 1989 1861,58 21 2660 2521,62 07/11/2024 11 4588 4277,64 4 352 327,92 08/11/2024 22 2747 2499,09 14 835 759,24 11/11/2024 18 2192 1931,53 7 541 483,27 12/11/2024 14 2196 1933,88 11 789 684,51 13/11/2024 5 500 431,93 10 2286 1996,95 14/11/2024 1 130 114,4 5 732 645,22 15/11/2024 12 1896 1674,92 6 703 624,48 18/11/2024 23 2890 2512,27 4 227 195,04 19/11/2024 28 3968 3198,34 14 1369 1102,1 20/11/2024 35 3794 2829,73 1 282 227,86 21/11/2024 27 3628 2143,11 36 3530 2240,86 22/11/2024 14 1920 1282,19 8 1160 789,25 25/11/2024 9 754 500,89 23 2290 1585,44 26/11/2024 8 664 526,23 44 7141 5879,59 27/11/2024 10 2139 1744,84 15 2283 1950,08 28/11/2024 36 3896 3403,53 63 7750 7072,32 29/11/2024 20 2229 1997,17 19 2040 1873,39 02/12/2024 23 2553 2256,5 18 1684 1500,19 03/12/2024 11 1207 1088,65 7 747 684,76 04/12/2024 7 593 532,37 3 300 269,4 05/12/2024 29 3714 3113,61 10 745 626,99 06/12/2024 8 650 541,1 1 44 36,7 09/12/2024 12 2681 2156,18 6 377 305,97 10/12/2024 14 1659 1305,1 14 2180 1747,55 11/12/2024 18 2190 1682,03 9 587 439,1 12/12/2024 4 310 234,38 11 511 389,82 13/12/2024 17 1075 764,49 10 917 684,52 16/12/2024 11 988 685,68 8 580 397,75 17/12/2024 5 404 280,16 6 644 448,96 18/12/2024 6 328 226,76 2 300 206,4 19/12/2024 8 799 546,22 2 101 69,29 20/12/2024 9 807 540,67 3 710 478,04 23/12/2024 30 10929 6341,62 23 5819 3542,14 24/12/2024 3 460 288,79 9 2252 1431,19 27/12/2024 14 2111 1313,95 10 1544 967,46 30/12/2024 15 1395 859,82 6 563 347,35 31/12/2024 15 3643 2188,7 11 460 273,84