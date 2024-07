MUNIC : 4,4 M EUR DE CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2024

Contexte économique dégradé, marqué par un ralentissement

de la demande dans un marché automobile en Europe en recul

Poursuite des différents axes de développement des produits et services

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre 2024 (clos le 30 juin 2024).

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 1 er semestre 2023 1 er semestre

2024 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 6 305 4 445 -30%

À l'issue du 1 er semestre de son exercice 2024, MUNIC a enregistré un chiffre d'affaires de 4,4 M€, en repli de -30% par rapport à la même période de l'an dernier.

Dans le sillage de l'exercice 2023, MUNIC pâtit en 2024 d'un environnement économique dégradé, en Europe et aux Etats-Unis, principaux marchés de la société, caractérisé par :

un ralentissement des ventes de véhicules automobiles en Europe, menant à une politique d'achat plus conservatrice de ses clients ; des niveaux de stocks élevés chez les principaux clients historiques de la société, entraînant un ralentissement de leur prise de commandes de Smart Dongles et ; un démarrage plus lent que prévu des ventes chez les nouveaux clients de la société, qui privilégient des phases de tests approfondies des boitiers et font preuve d'une prudence accrue dans l'engagement de leurs investissement et de commandes à grande échelle, allongeant donc les cycles de vente ; un ralentissement généralisé du marché des objets connectés aux États-Unis, couplé à une baisse de la demande dans le retail dans cette géographie.

Dans ce contexte, et en raison de la réduction ou du report de plusieurs commandes de Smart Dongles sur les prochains semestres, les ventes de Produits se sont ont affiché une baisse de -36% sur le semestre.

En revanche, la part des ventes issues des Services et des abonnements continue de s'accroître pour atteindre désormais 24%, contre 16% au 1 er semestre 2023 et 21% à l'issue de l'exercice 2023. Cette activité, qui génère une marge brute structurellement plus élevée, a affiché une légère croissance de +5% à mi-exercice (mais consécutive à une croissance de +89% en 2023). Cette performance s'inscrit dans la politique de diversification de MUNIC qui vise à accroître son activité récurrente à travers l'augmentation des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io.

Cette croissance est notamment le résultat de plusieurs contrats de services signés avec de nouveaux clients au cours du 1 er semestre 2024. Une fois les contrats signés les clients déploient progressivement les services sur les véhicules concernés et la facturation mensuelle, ou trimestrielle associée croit progressivement pour atteindre un niveau stabilisé au bout de quelques mois. Autrement dit, la croissance sur le premier semestre ne reflète qu'une partie des nouveaux revenus en rythme de croisière.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 71% d'Amériques (vs. 69% un an plus tôt), à 29% d'Europe (vs. 28%).

POURSUITE DES DIFFERENTS AXES DE DEVELOPPEMENT DES PRODUITS & SERVICES DE MUNIC

En dépit de l'environnement de marché difficile, MUNIC poursuit ses avancées en matière de R&D pour être en mesure de saisir les opportunités de croissance dès la reprise de ses marchés.

Dans ce contexte, MUNIC va conclure dans les tous prochains jours un accord de partenariat avec un leader mondial de l'industrie automobile, portant sur le développement conjoint d'une solution innovante pour les véhicules électriques. Cette solution innovante vient renforcer la palette d'offres de la société et élargir sa base de clients et a déjà suscité l'intérêt de plusieurs clients historiques de MUNIC, notamment un grand fournisseur européen de solutions de mobilité intégrées pour la gestion de flotte.

En parallèle, MUNIC a poursuivi ses efforts et sa mobilisation sur le plan commercial, avec notamment un avancement sur les contrats en cours concernant le lancement à grande échelle de la plateforme EKKO et table sur la signature de contrats de déploiements à grande échelle dans les prochains mois.

Concernant la R&D, Munic a continué d'étoffer sa gamme de produits avec notamment la sortie prochaine, prévue pour la fin du 4 ème trimestre 2024, d'un terminal durci, le C4R pour les véhicules spéciaux, ainsi que le développement d'un nouveau terminal pour les projets de télémétrie nécessitant plus de performance, en plus des projets pour les véhicules autonomes. Avec ce nouveau terminal, le UDK4IoT, MUNIC cible une nouvelle fois les véhicules spéciaux tels que les engins de chantier, les véhicules agricoles, les véhicules d'entrepôt ou d'aéroport, et compte capitaliser sur son savoir-faire industriel et sa plateforme EKKO pour apporter des solutions à la fois innovantes, très sécurisées et garantissant une sureté de fonctionnement adaptée à ce type de projets. Le nom de ce nouveau terminal, UDK4IoT « Universal Development Kit for IoT », signifie qu'il pourra également s'adresser à d'autres objets que les seuls véhicules (équipements industriels, générateurs d'énergie, bornes de recharge, etc.) En effet, plusieurs prospects de MUNIC dans le domaine des véhicules spéciaux ont des activités qui vont au-delà des véhicules et qui nécessitent pour autant les mêmes technologies de connectivité (Edge Computing, remontée de signaux, diagnostic etc.)

Enfin, concernant les Services, MUNIC a également terminé la mise au point et lancé la commercialisation de son offre Ekkofleet ( www.ekkofleet.com ), déclinaison de EKKO à destination des flottes de véhicules ou des intégrateurs et opérateurs de services pour flottes de véhicules.

En plus de ces actions, MUNIC a conclu début juin un avenant à son contrat de financement obligataire convertible, permettant un différé de remboursement de l'emprunt obligataire convertible d'un montant total de 1,9 M€ ( lire le communiqué de presse du 3 juin 2024 ). L'avenant a été ratifié par l'assemblée générale des actionnaires de MUNIC du 24 juin 2024.

Parallèlement, la société continue de travailler activement à l'obtention de nouvelles sources de financement afin de poursuivre ses avancées en 2024 et 2025, et notamment le développement de la plateforme EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS ( Data as a Service ).

AGENDA FINANCIER 2024

26 septembre 2024 Résultats semestriels 2024 29 janvier 2025 Chiffre d'affaires annuel 2024 2 avril 2025 Résultats annuels 2024

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 14,8 M€ de chiffre d'affaires en 2023, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

