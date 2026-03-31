Mundys-Acquisition d’une participation jusqu'à 9,5% du capital de Getlink

Mundys :

* MUNDYS RENFORCE SA POSITION STRATÉGIQUE AU CAPITAL DE GETLINK

* ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION POUVANT ATTEINDRE UN MAXIMUM DE 9,5% DU CAPITAL DE GETLINK ET PORTER SA DÉTENTION À UN MAXIMUM DE 29,9% DES DROITS DE VOTE DE GETLINK

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(Rédaction de Gdansk)