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Mundys-Acquisition d’une participation jusqu'à 9,5% du capital de Getlink
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 07:53

Mundys :

* MUNDYS RENFORCE SA POSITION STRATÉGIQUE AU CAPITAL DE GETLINK

* ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION POUVANT ATTEINDRE UN MAXIMUM DE 9,5% DU CAPITAL DE GETLINK ET PORTER SA DÉTENTION À UN MAXIMUM DE 29,9% DES DROITS DE VOTE DE GETLINK

Texte original nBw8GxC0pa Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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