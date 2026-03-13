 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MUFG surveille l'impact des nouveaux prêts sur les liquidités dans le cadre des investissements japonais aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge et Miho Uranaka

Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T surveillera de près les liquidités lors de l'émission de prêts, a déclaré un dirigeant, alors que les banques japonaises se préparent à soutenir potentiellement des projets dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du pays aux États-Unis.

Les institutions financières japonaises devraient participer à l'initiative avec le soutien des agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), qui fournissent des fonds propres, des prêts et des garanties de prêt.

"Nous devons être vigilants", a déclaré Jun Togawa, directeur financier, à Reuters. "Une augmentation forte et soudaine des prêts à long terme serait un défi du point de vue du NSFR (Net Stable Funding Ratio), a déclaré M. Togawa, en référence au ratio de financement stable net de Bâle III. M. Togawa a refusé de commenter directement les engagements du Japon en matière d'investissement aux États-Unis, qui font partie de son accord commercial avec Washington, , signé l'année dernière.

Le NSFR exige des banques qu'elles maintiennent des sources de financement stables, telles que le capital ou les dettes à long terme, pour compenser les actifs illiquides ou à long terme, dans le cadre des réformes réglementaires internationales élaborées après la crise financière de 2008. Plusieurs accords sont en cours de discussion et pourraient être annoncés lors de la prochaine visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au président américain Donald Trump, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Valeurs associées

M'BISHI UFJ FINL
14,674 EUR Tradegate +2,33%
M'BISHI UFJ FINL
17,2375 USD OTCBB +2,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank