MUFG surveille l'impact des nouveaux prêts sur les liquidités dans le cadre des investissements japonais aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge et Miho Uranaka

Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T surveillera de près les liquidités lors de l'émission de prêts, a déclaré un dirigeant, alors que les banques japonaises se préparent à soutenir potentiellement des projets dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars du pays aux États-Unis.

Les institutions financières japonaises devraient participer à l'initiative avec le soutien des agences publiques Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), qui fournissent des fonds propres, des prêts et des garanties de prêt.

"Nous devons être vigilants", a déclaré Jun Togawa, directeur financier, à Reuters. "Une augmentation forte et soudaine des prêts à long terme serait un défi du point de vue du NSFR (Net Stable Funding Ratio), a déclaré M. Togawa, en référence au ratio de financement stable net de Bâle III. M. Togawa a refusé de commenter directement les engagements du Japon en matière d'investissement aux États-Unis, qui font partie de son accord commercial avec Washington, , signé l'année dernière.

Le NSFR exige des banques qu'elles maintiennent des sources de financement stables, telles que le capital ou les dettes à long terme, pour compenser les actifs illiquides ou à long terme, dans le cadre des réformes réglementaires internationales élaborées après la crise financière de 2008. Plusieurs accords sont en cours de discussion et pourraient être annoncés lors de la prochaine visite de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi au président américain Donald Trump, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.