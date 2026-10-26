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MTU Maintenance signe un contrat de maintenance de moteurs avec Garuda Indonesia
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:35

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Le spécialiste de la maintenance aéronautique a conclu un accord de trois ans avec la compagnie indonésienne pour assurer l'entretien de ses moteurs GE90-115B équipant ses Boeing 777-300ER.

MTU Maintenance assurera la maintenance, la réparation et la révision des moteurs de Garuda Indonesia sur son site de Hanovre, en Allemagne. La compagnie exploite huit Boeing 777-300ER équipés de ces moteurs.

Le bureau de MTU à Singapour pourra également fournir des solutions de location et de gestion d'actifs selon les besoins du transporteur.

Cet accord prolonge un partenariat de plus de 20 ans entre les deux entreprises. MTU fournit déjà des services de maintenance de moteurs CFM International à Citilink, compagnie à bas coûts du groupe Garuda Indonesia.

Aux alentours de 16h30, le titre MTU Aero progressait de quelque 2,6% à Francfort, autour des 325 euros.

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