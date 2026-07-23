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MTU Aero Engines engrange 500 MUSD de commandes au salon de Farnborough
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 16:28
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Le motoriste allemand a bénéficié d'une forte demande sur les moteurs destinés aux avions moyen et long-courriers ainsi qu'aux avions régionaux, renforçant ses perspectives de croissance.

MTU Aero Engines annonce avoir enregistré environ 500 millions de dollars de commandes lors du salon aéronautique de Farnborough. Dans le détail, les contrats portent sur des moteurs destinés aux avions court et moyen-courriers, aux appareils long-courriers ainsi qu'aux avions régionaux.

Les commandes dans le segment des monocouloirs et des avions régionaux concernent principalement la famille de moteurs GTF de Pratt & Whitney. British Airways, Tigerair Taiwan et le loueur Jackson Square ont retenu le PW1100G-JM pour des appareils de la famille A320neo, tandis qu'Abra Group, Binter Canarias et Luxair ont commandé des avions Embraer E2 équipés exclusivement du PW1900G.

Dans les long-courriers, Philippine Airlines et AerCap ont sélectionné le moteur GEnx pour respectivement 15 Boeing 787-10 et 15 Boeing 787-9. National Airlines a également commandé 6 moteurs CF6-80C2.

Malgré cette annonce, le titre reculait de 0,7% à Francfort aux alentours de 16h30.

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MTU AERO ENGINES
342,600 EUR XETRA +1,87%
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