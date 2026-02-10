 Aller au contenu principal
MSCI World : nouveau record absolu à 4.585Pts
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 18:31

MSCI World enchaine les record absolu : après 4.522 le 12 janvier, 4.560 le 27 janvier, 4.570 la veille, voilà un nouveau zénith à 4.585Pts.
Il ne doit pour une bonne part aux 6% de la bourse de Tokyo en 48H... ainsi qu'un 3ème record consécutif du Dow Jones.
L'indice est déjà en cours pour son 10ème mois de hausse consécutif (depuis avril 2025) et la question est : jusqu'où faut-il remonter pour trouver une séquence "bull" de cette longueur ?
La dernière oscillation entre 4.450 et 4.570 valide un potentiel de hausse mécanique jusque vers 4.590/4.700Pts.

