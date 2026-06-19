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MSCI soulève de nouvelles préoccupations concernant la transparence en Indonésie à la veille de son évaluation des marchés émergents
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 02:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MSCI souligne que le manque de transparence en matière d'actionnariat et les opérations coordonnées constituent des risques majeurs en Indonésie

* Les contraintes sur le marché des changes persistent: absence de marché offshore efficace et maintien des limites sur le marché onshore

* L'attention se porte désormais sur la décision qui sera prise la semaine prochaine concernant le statut de l'Indonésie parmi les marchés émergents

* L'indice boursier de référence de Jakarta a reculé de 29 % en 2026

(Ajout de commentaires d'investisseurs aux paragraphes 5 et 6) par Ankur Banerjee et Roshan Thomas

Jeudi, MSCI a fait part de nouvelles inquiétudes concernant l’attractivité de l’Indonésie pour les investisseurs, invoquant une visibilité limitée sur l’actionnariat et des comportements de trading coordonnés, portant ainsi un nouveau coup dur au marché boursier majeur le moins performant au monde.

Cet avertissement intervient avant la décision que prendra MSCI la semaine prochaine quant à un éventuel déclassement de l’Indonésie du statut de marché émergent à celui de marché «frontière», une mesure qui pourrait déclencher des sorties de capitaux pouvant atteindre 13 milliards de dollars.

Les marchés de capitaux indonésiens se sont effondrés depuis que MSCI a, en janvier, soulevé des préoccupations concernant la transparence et mis en garde contre un déclassement potentiel au statut de marché « frontier ».

Dans son rapport sur l’accessibilité des marchés publié jeudi, MSCI a abaissé à « négatif » le critère relatif au flux d’informations de l’Indonésie, reflétant l’opacité des données sur l’actionnariat et l’activité du marché, ce qui nuit à une formation correcte des prix et limite la capacité des investisseurs internationaux à évaluer le flottant réel des entreprises.

Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital à Singapour, a déclaré que cette évaluation était plus nuancée que ne le laissaient entendre les gros titres, soulignant qu’un seul indicateur d’accessibilité s’était détérioré, tandis que l’Indonésie continuait d’obtenir de bons résultats par rapport à ses pairs, notamment la Corée du Sud, la Chine et l’Inde, sur plusieurs critères clés.

«Les marchés tenteront peut-être de lire entre les lignes, mais l’essentiel est qu’il ne s’agit pas d’une détérioration généralisée du cadre d’accessibilité de l’Indonésie», a-t-il déclaré. «Notre scénario de base reste que l’Indonésie conservera son statut de marché émergent.»

La Bourse indonésienne et l’autorité de régulation des services financiers n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L’avertissement de janvier a déclenché une série de mesures de réforme de la part des autorités, notamment le doublement du flottant minimum des sociétés cotées à 15 %, alors que les principaux dirigeants de la bourse et de l’organisme de régulation ont démissionné en l’espace d’un seul après-midi en janvier.

En avril, MSCI a prolongé son processus de réévaluation des marchés indonésiens et, en mai, a retiré de ses indices six sociétés, dont la plupart étaient liées à des magnats, ce qui a entraîné une nouvelle chute brutale des cours boursiers.

Une révision à la baisse par MSCI, l’un des principaux fournisseurs d’indices boursiers suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs, obligerait les fonds indiciels à vendre et pousserait les gestionnaires actifs dont les performances sont mesurées par rapport aux indices MSCI à réduire leur exposition.

L’examen minutieux de MSCI a mis en lumière des inquiétudes plus profondes concernant l’Indonésie sous la présidence de Prabowo Subianto, alors que ses mesures populistes et les craintes quant à la santé budgétaire ont poussé la roupie IDR= à des plus bas historiques, incitant la banque centrale à relever ses taux d’intérêt ces dernières semaines pour soutenir la devise.

MSCI a souligné que l’Indonésie ne disposait d’aucun marché des changes offshore efficace, tandis que le marché onshore est soumis à des contraintes.

Les agences de notation Moody's et Fitch ont abaissé leurs perspectives de notation de la dette indonésienne à « négative » en début d'année, invoquant une crédibilité réduite des décideurs politiques alors que cette économie de 1 400 milliards de dollars, autrefois chouchou des marchés, est confrontée à une baisse de la confiance des investisseurs .

L'indice boursier de référence de Jakarta .JKSE a chuté de 29 % cette année, les investisseurs étrangers ayant vendu pour environ 3,65 milliards de dollars d'actions indonésiennes depuis le début de l'année 2026.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/06/2026 à 02:36:29.

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