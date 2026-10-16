MSCI s'apprête à retirer l'Indonésie de ses indices mondiaux, provoquant une chute des marchés à leur plus bas niveau depuis six ans

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* MSCI prévoit de rétrograder l'Indonésie au statut « autonome »

* La Bourse de Jakarta atteint son plus bas niveau depuis six ans et la roupie franchit la barre des 18.000 par dollar

* Le fournisseur d'indices souligne de vives inquiétudes concernant un « dysfonctionnement du marché »

* MSCI sollicitera des commentaires jusqu’en avril 2027 et annoncera sa décision d’ici juin 2027

* La Bourse d'Indonésie affirme avoir pris des mesures pour améliorer la transparence et l'intégrité

(Ajout des évolutions du marché dans les paragraphes 1 et 3, et des commentaires d'investisseurs dans les paragraphes 18 et 19)

Selon MSCI, le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de « marché émergent »; le fournisseur d’indices a déclaré qu’il comptait le retirer d’une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux, un revers majeur qui a provoqué une fuite des capitaux.

Dans une décision inattendue, MSCI a annoncé vendredi qu’il allait orienter l’Indonésie vers un statut « autonome », ce qui est pire que ce qui avait été précédemment signalé, et a prolongé son examen du marché de sept mois, jusqu’en juin 2027.

La Bourse de Jakarta .JKSE , qui affichait déjà les plus mauvaises performances mondiales cette année, a plongé de 10 % en début de séance, atteignant son plus bas niveau depuis six ans, tandis que la roupie IDR= a reculé de 0,6 % à 18.000 pour un dollar américain, son plus bas niveau depuis août.

Les actions indonésiennes sont en difficulté depuis janvier, lorsque MSCI a gelé l’Indonésie dans ses indices et menacé de la rétrograder au statut de « marché frontalier » en raison de l’opacité des structures de propriété et des pratiques de transactions.

Vendredi, MSCI a déclaré que les réformes visant à remédier à ces problèmes n’avaient pas suffisamment progressé et que même un déclassement au statut de marché «frontière» ne refléterait pas la gravité des problèmes.

Elle a plutôt proposé de rétrograder l’Indonésie au statut de « marché autonome », ce qui exclurait les actions indonésiennes des indices mondiaux suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs, obligeant ainsi les fonds qui suivent ces indices ou dont le classement est lié à ceux-ci à vendre.

«Des inquiétudes importantes persistent quant au dysfonctionnement du marché», a déclaré MSCI. «En conséquence, MSCI estime que le maintien de la classification de l’Indonésie en tant que marché émergent n’est plus approprié», a-t-il ajouté.

« Les retours des acteurs du marché suggèrent qu’un reclassement en tant que marché de frontières ne refléterait pas correctement la gravité des problèmes du marché. »

La Bourse d’Indonésie a déclaré avoir pris des mesures concrètes pour renforcer la transparence et l’intégrité du marché des capitaux du pays, et son directeur général, Jeffrey Hendrik, a indiqué dans un communiqué qu’il demanderait des éclaircissements supplémentaires sur les motifs de cette annonce.

Intervenant un mois avant la révision prévue, la déclaration de MSCI a surpris les investisseurs et les responsables de Jakarta. La présidente de l’autorité de régulation financière indonésienne, Friderica Widyasari Dewi, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à cette annonce à l’issue d’une réunion tenue cette semaine.

Le ministre des Finances, Suahasil Nazara, qui préside le Conseil de stabilité financière du pays, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant l’annonce de MSCI.

Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital à Singapour, a déclaré que cette décision ne reflétait pas la santé de la grande majorité des sociétés cotées ni, d’ailleurs, celle de l’économie indonésienne, et que « regrouper l’Indonésie avec le Liban, la Palestine et l’Argentine n’avait aucun sens ».

« C’est un signal d’alarme pour l’Indonésie », a-t-il déclaré.

DÉCLASSEMENT PRÉVU POUR MI-2027

La décision de MSCI semblait excessive compte tenu des mesures prises par l’Indonésie pour remédier aux problèmes liés à la transparence du marché et pour renforcer les exigences en matière de flottant pour les sociétés cotées, a déclaré M. Mackintosh.

Le principal problème, a-t-il ajouté, réside dans « l’incapacité de l’Indonésie à sanctionner les personnes manifestement impliquées dans des manipulations boursières ».

MSCI a indiqué qu’elle mènerait une consultation auprès des acteurs du marché concernant un déclassement vers le statut « autonome » jusqu’en avril 2027, puis procéderait à la reclassification à moins de trouver des preuves manifestes d’une amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du marché.

Les marchés «autonomes» ne sont pas inclus dans les indices MSCI des marchés émergents ou frontières, qui sont suivis par les fonds passifs et considérés comme des indices de référence de performance par d'autres gestionnaires de fonds.

MSCI précise qu’une reclassification au statut « autonome » peut intervenir en cas de détérioration grave de l’accessibilité du marché, de sa taille ou de sa liquidité, l’exemple le plus récent étant celui de l’Argentine.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, à Singapour, a qualifié cette décision de surprise, soulignant que la perspective d’un statut « autonome » pourrait inciter les investisseurs indexés à réduire encore davantage leur exposition au risque.

« Mais pour l’Indonésie, à notre avis, la principale préoccupation réside moins dans l’impact direct sur les actions que dans la pression potentielle sur la monnaie due aux sorties de capitaux étrangers. »

L’Indonésie a connu une série de revers cette année, les agences Moody’s et Fitch ayant abaissé à « négative » la perspective de leur notation souveraine, invoquant une perte de crédibilité des décideurs politiques.

L'indice boursier de référence de Jakarta .JKSE a chuté de plus de 30 % cette année, ce qui en fait le marché boursier le moins performant au monde, avec des ventes nettes d'actions par les investisseurs étrangers s'élevant à 4,7 milliards de dollars.