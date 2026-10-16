MSCI s'apprête à retirer l'Indonésie de ses indices mondiaux

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* MSCI prévoit de reclasser l'Indonésie au statut « autonome »

* Le fournisseur d'indices souligne de vives inquiétudes concernant un « dysfonctionnement du marché »

* MSCI sollicitera des commentaires jusqu’en avril 2027 et annoncera sa décision d’ici juin 2027

* La Bourse d'Indonésie affirme avoir pris des mesures pour améliorer la transparence et l'intégrité

(Ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 9 à 12)

Selon MSCI, le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de « marché émergent », et le fournisseur d’indices indique qu’il a l’intention de l’exclure d’une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux, un revers majeur susceptible d’entraîner une fuite des capitaux.

Les actions indonésiennes affichent déjà les plus mauvaises performances mondiales cette année; elles sont en difficulté depuis janvier, date à laquelle MSCI a gelé l’Indonésie dans ses indices et menacé de la rétrograder au statut de « marché frontalier » en raison de l’opacité des structures de propriété et des pratiques de transactions.

Vendredi, l’agence a déclaré que les réformes visant à résoudre ces problèmes n’avaient pas suffisamment progressé et que même un déclassement au statut de marché «frontalier» ne refléterait pas la gravité des problèmes.

Au lieu de cela, il a mis l’Indonésie sur la voie d’un statut « autonome », ce qui exclurait les actions indonésiennes des indices mondiaux suivis par des milliards de dollars d’investissements passifs, forçant ainsi les fonds qui suivent ces indices ou dont le classement est lié à ceux-ci à vendre.

«Des préoccupations importantes subsistent quant au dysfonctionnement du marché», a déclaré MSCI dans un communiqué publié sur son site web. «En conséquence, MSCI estime que le maintien de la classification de l’Indonésie en tant que marché émergent n’est plus approprié», a-t-il ajouté.

« Les commentaires des acteurs du marché suggèrent qu’un reclassement en tant que marché frontalier ne tiendrait pas suffisamment compte de la gravité des problèmes du marché. »

La Bourse d’Indonésie a déclaré avoir pris des mesures concrètes pour renforcer la transparence et l’intégrité du marché des capitaux du pays, et son directeur général, Jeffrey Hendrik, a indiqué dans un communiqué qu’il demanderait des éclaircissements supplémentaires sur les motifs de cette annonce.

L’Autorité indonésienne des services financiers et le ministre des Finances, Suahasil Nazara, qui préside le Conseil de stabilité financière du pays, n’ont pas immédiatement répondu à des demandes distinctes de commentaires concernant l’annonce de MSCI.

Angus Mackintosh, spécialiste de l’ASEAN chez Aletheia Capital à Singapour, a déclaré que cette décision ne reflétait pas la santé de la grande majorité des sociétés cotées ni, d’ailleurs, celle de l’économie indonésienne, et que « regrouper l’Indonésie avec le Liban, la Palestine et l’Argentine n’avait aucun sens ».

« C’est un signal d’alarme pour l’Indonésie », a-t-il déclaré.

DÉCLASSEMENT PRÉVU POUR MI-2027

La décision de MSCI, qui a pris tout le monde par surprise, a semblé excessive compte tenu des mesures prises par l’Indonésie pour remédier aux problèmes liés à la transparence du marché et pour renforcer les exigences en matière de flottant pour les sociétés cotées, a expliqué Mackintosh.

Le principal problème, a-t-il ajouté, réside dans « l’incapacité de l’Indonésie à sanctionner les personnes manifestement impliquées dans la manipulation des cours ».

MSCI a indiqué qu’elle mènerait une consultation auprès des acteurs du marché concernant un déclassement vers le statut « autonome » jusqu’en avril 2027, puis procéderait à la reclassification à moins de trouver des preuves manifestes d’une amélioration de la gouvernance et du fonctionnement du marché.

Les marchés «autonomes» ne sont pas inclus dans les indices MSCI des marchés émergents ou frontières, qui sont suivis par les fonds passifs et considérés comme des indices de référence de performance par d’autres gestionnaires de fonds.

MSCI précise qu’une reclassification au statut « autonome » peut intervenir en cas de détérioration grave de l’accessibilité au marché, de sa taille ou de sa liquidité, l’exemple le plus récent étant celui de l’Argentine.

Mackintosh

L’Indonésie a connu une série de revers cette année, Moody’s et Fitch ayant abaissé leurs perspectives de notation souveraine à « négative », invoquant une baisse de la crédibilité des décideurs politiques.

L'indice boursier de référence de Jakarta .JKSE a chuté de plus de 30 % cette année, ce qui en fait le marché boursier le moins performant au monde, avec des ventes nettes d'actions par les investisseurs étrangers s'élevant à 4,7 milliards de dollars.