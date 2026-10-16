Tesla dévoile la nouvelle génération de sa voiture de sport électrique Roadster, équipée de propulseurs SpaceX

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(Ajoute des précisions sur les tarifs aux paragraphes 6 et 7)

par Abhirup Roy

Tesla TSLA.O a dévoilé jeudi un Roadster redessiné équipé de propulseurs, près de neuf ans après avoir présenté pour la première fois une version nouvelle génération de sa voiture de sport électrique et annoncé qu’elle entrerait en production en 2028.

Tesla a présenté ce véhicule biplace, développé en collaboration avec SpaceX, la société de fusées du directeur général Elon Musk, en le faisant rouler à l'envers sur une rampe grâce à un système d'aspiration, puis en effectuant des virages dans les airs et en atterrissant à l'aide de propulseurs intégrés. L'utilisation et la légalité de telles fonctionnalités sur la voie publique n'étaient pas immédiatement claires.

M. Musk a minimisé l’importance de cette voiture pour les finances de Tesla, la qualifiant en 2023 de « broutille » qui n’aurait pas « d’impact financier majeur ».

Mais ce modèle conserve néanmoins une valeur symbolique.

“Tesla ne dispose pas actuellement d’un modèle phare, c’est-à-dire d’un véhicule de luxe haute performance conçu pour mettre en valeur le meilleur de l’ingénierie et de la technologie d’un constructeur automobile. Le Roadster sera le nouveau modèle phare de Tesla”, a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, dans une note publiée le mois dernier.

M. Musk et d’autres dirigeants n’ont pas précisé de prix cibles lors de l’événement de jeudi, bien que Tesla ait annoncé, il y a près d’une décennie, un prix de base de 200 000 dollars pour ce véhicule.

La page de réservation de Tesla pour le Roadster, mise en ligne après l’événement de jeudi, présentait une version “Performance” du véhicule nécessitant un acompte de 50 000 dollars, ainsi qu’une version “Thrust” équipée de “propulseurs d’accélération” nécessitant un acompte de 250 000 dollars. Une variante “Rocket”, qui, selon Tesla, est “accessible uniquement sur invitation”, est décrite comme un modèle monoplace doté d’un “système de vol complet”.

Le Roadster peut passer de zéro à 60 miles par heure en moins d’une seconde et atteindre une vitesse maximale de plus de 230 mph, a déclaré M. Musk sur un site d’essais de SpaceX à McGregor, au Texas.

Tesla avait dévoilé un prototype de la voiture en 2017 et avait alors annoncé que les livraisons commenceraient en 2020.

M. Musk avait suscité de grandes attentes en 2017, affirmant qu’un Roadster à quatre places pourrait parcourir 620 miles (1 000 km) avec une seule charge.

M. Goldstein s’attend à ce que Tesla vende environ 2 000 Roadsters par an — une fraction des 1,6 million de véhicules vendus par Tesla l’année dernière.

Le Roadster original, lancé en 2008 et commercialisé jusqu’en 2012, était le tout premier véhicule électrique de Tesla et utilisait un châssis de Lotus Elise. Il a contribué à changer la perception que le monde avait de ce que pouvait être un véhicule électrique. Depuis, l’entreprise s’est fait connaître pour ses SUV Model Y et Model X, ainsi que pour ses berlines Model S et Model 3.

La présentation du Roadster de deuxième génération intervient également dans un contexte de réorientation radicale de Tesla, qui passe de la fabrication de voitures destinées aux conducteurs humains à la technologie de conduite autonome basée sur l’intelligence artificielle et à la robotique.

Cette année, Tesla a cessé de commercialiser les modèles S et X afin de libérer de l'espace pour la production de ses robots humanoïdes Optimus. L'entreprise a également lancé le Cybercab, un robot-taxi biplace dépourvu de commandes manuelles telles que volant, pédales et rétroviseurs.