MSCI prolonge l'examen de l'Indonésie jusqu'en novembre et évoque une éventuelle révision à la baisse

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Le fournisseur mondial d'indices MSCI

MSCI.N a annoncé mardi qu’il prolongeait son examen dustatut de l’Indonésie en tant qu’économie de marché "émergente" et qu’il pourrait envisager différentes options, notamment un reclassement au statut de marché "frontière", si les progrès s’avéraient insuffisants d’ici sonexamen prévu en novembre.

Le fournisseur mondial d’indices a fait état des préoccupations exprimées par les investisseurs institutionnels internationaux concernant l’opacité persistante des structures d’actionnariat et les soupçons de comportements de transactions coordonnés en Indonésie.

Il a indiqué que ces problèmes étaient directement liés aux piliers "Flux d’informations" et "Infrastructure de marché" de son cadre d’accessibilité aux marchés, les acteurs du marché exprimant à ce sujet de "profondes inquiétudes quant à l’attractivité des investissements".

MSCI a pris acte des récentes réformes en matière de transparence annoncées par l’autorité de régulation Otoritas Jasa Keuangan (OJK), la Bourse PT Bursa Efek Indonesia (IDX) et le dépositaire PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Les actifs indonésiens sont en difficulté depuis janvier , lorsque MSCI a gelé les actions du pays dans ses indices et menacé de les rétrograder au statut de "marché frontalier", invoquant l’opacité de la structure de l’actionnariat, la faible visibilité du flottant et le manque de fiabilité des données de transactions.