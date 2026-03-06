MSCI nomme Dinesh Gupta au poste de chief data officer et global head of operations

(AOF) - MSCI Inc. a annoncé que Dinesh Gupta a rejoint l’entreprise en tant que chief data officer et global head of operations. Il arrive en provenance de Goldman Sachs, où il dirigeait les initiatives d’IA et de digitalisation. Basé à New York, il reportera à Henry Fernandez, président-directeur général. A ce poste, il dirigera l'organisation mondiale des données de MSCI, supervisera la gouvernance des données à l'échelle de l'entreprise et veillera à l'intégrité et à la fiabilité continues des capacités de la société en matière de données.

Il mettra en œuvre une stratégie globale en matière de données, alignée sur les objectifs commerciaux et les normes réglementaires de MSCI, et dirigera les fonctions mondiales d'ingénierie et d'exploitation des données de la société.

Il a plus de trente ans d'expérience dans le secteur des services financiers, notamment dans l'ingénierie des données et l'innovation en matière d'IA.

Chez Goldman Sachs, il a occupé le poste de partenaire et a dirigé l'organisation chargée de mettre en place des plateformes d'IA et des capacités d'apprentissage automatique pour un large éventail de cas d'utilisation. Il a également dirigé les initiatives de numérisation à l'échelle de l'entreprise.

Son travail dans le domaine de l'IA et de la numérisation a couvert plusieurs activités de Goldman Sachs, notamment la gestion des investissements, la consommation, la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine privé.