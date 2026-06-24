MSCI maintient le statut de marché émergent de l'Indonésie sous examen

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Le fournisseur d'indices MSCI a prolongé son examen portant sur la transparence du marché boursier indonésien, évitant ainsi — pour l'instant — un déclassement au statut de marché "frontière", mais n'apportant guère de soulagement à long terme à ce marché boursier majeur, qui affiche les plus mauvaises performances de l'année.

En réaction, l’indice Jakarta Composite .JKSE est resté stable en début de séance, affichant une perte d’environ 30 % depuis le début de l’année après que MSCI eut menacé en janvier de le rétrograder en raison de l’opacité des structures d’actionnariat et des flux de transactions sur le marché, ainsi que du flottant limité, même pour les titres à grande capitalisation.

La classification MSCI du marché est importante car elle détermine l’allocation de milliards de dollars d’investissements passifs. Voici les réactions des investisseurs et des analystes à l’examen du MSCI:

NIRGUNAN TIRUCHELVAM, RESPONSABLE DES SECTEURS DE LA CONSOMMATION ET D’INTERNET CHEZ ALETHEIA CAPITAL, À SINGAPOUR:

"Le ton de la déclaration de MSCI suggère que les chances d’un déclassement vers la catégorie "frontière" restent relativement élevées."

"Nous tablions sur une probabilité de 50/50 de déclassement, ce qui reste notre principale prévision, mais un effort concerté de la part des autorités indonésiennes est nécessaire pour remédier à certains des risques liés à la transparence et à la concentration que le MSCI a soulignés dans cette déclaration et dans ses déclarations précédentes."

GARY TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, SINGAPOUR:

"Le résultat était conforme aux attentes du marché, le ton de la déclaration de MSCI nous semblant plus prudent que purement négatif."

"Ce qui ressort, c’est le virage clair vers la mise en œuvre et des résultats mesurables, ce qui indique que les réformes annoncées ne suffisent pas à elles seules. La prolongation de l’examen jusqu’en novembre maintient la pression sur les régulateurs et repousse de fait la décision à plus tard. Dans l’intervalle, nous nous attendons à ce que l’attention des investisseurs se porte sur la stabilité monétaire et la crédibilité des politiques, l’évolution de la roupie constituant un baromètre clé des progrès réalisés alors que le gouvernement s’efforce de restaurer la confiance."

TAN ALTUNDAG, GESTIONNAIRE D’INVESTISSEMENTS, ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS, PICTET ASSET MANAGEMENT, HONG KONG:

"Le maintien du statut de marché émergent préserve l’accès de l’Indonésie à la plus large base d’investisseurs institutionnels et élimine la menace immédiate de ventes forcées. Cela donne aux régulateurs le temps nécessaire pour mettre en œuvre les réformes promises à MSCI — même si l’Indonésie reste sous surveillance active. Rester dans l’univers d’investissement pour un public d’investisseurs plus large est significatif, mais cela ne rétablit pas automatiquement la confiance ni n’inverse les sorties de capitaux."

"Il ne s’agit pas d’un scénario de reprise sans ambiguïté, et la barre reste haute pour un retour des investisseurs. Au-delà de la décision de MSCI elle-même, les investisseurs se concentreront sur la mise en œuvre des mesures réglementaires et la crédibilité des politiques, qui constituent les indicateurs les plus tangibles d’une amélioration de la gouvernance."