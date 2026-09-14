MSCI : Les conseillers européens plébiscitent les ETF actifs et la diversification internationale

(Zonebourse.com) - Les conseillers financiers européens se tournent de plus en plus vers les ETF actifs, tout en recherchant des opportunités de croissance au-delà de leurs marchés domestiques et un choix plus large de stratégies et d'expositions, selon une enquête menée par MSCI auprès de 450 conseillers aux Etats-Unis et en Europe.

La grande majorité (83%) des conseillers européens ayant répondu à l'enquête ETF Intelligence Survey 2026 investissent actuellement dans des ETF actifs. Ils détiennent en moyenne seulement 32% de leur exposition actions sur leur marché domestique, invoquant des perspectives nationales moins favorables. Cette orientation vers l'international à des fins de croissance et de diversification devrait s'accélérer, 44% d'entre eux prévoyant d'augmenter leurs allocations hors de leur marché domestique au cours des deux prochaines années. Parmi les répondants européens qui se tournent vers l'étranger, la moitié anticipent une attention accrue portée aux marchés émergents.

Cet appétit crée également une demande pour un choix plus large d'ETF. Plus de la moitié (53%) des répondants européens souhaitent bénéficier d'un choix accru d'ETF thématiques et axés sur les mégatendances, tandis que 37% souhaitent une offre plus large d'ETF sur les marchés émergents.

Les répondants en Europe semblent en revanche prudents quant à la capacité de la structure ETF à s'étendre à de nouvelles classes d'actifs. Près des deux tiers (64%) considèrent que les marchés privés se prêtent mal à l'enveloppe ETF (44% aux Etats-Unis), tandis que 59% des répondants en France citent un manque de fiabilité des performances comme principale préoccupation.

Les facteurs qui déterminent la sélection des ETF varient également considérablement en fonction des géographies en Europe. Les frais figurent parmi les principaux critères de sélection pour 79% des répondants au Royaume-Uni et 75% des répondants italiens, contre 53 % en France comme en Allemagne. La liquidité et l'efficience de la négociation constituent quant à elles une priorité majeure en matière de coûts pour 72% des répondants allemands et 69% des répondants français, contre 55% en Italie.

"Les conseillers européens se tournent depuis longtemps vers d'autres marchés que leur marché domestique pour trouver des opportunités d'investissement", déclare Sebastien Lieblich, head of EMEA index product chez MSCI. Mais l'Europe ne constitue pas un marché unique quant à la manière dont les conseillers évaluent les coûts, la liquidité et l'adéquation structurelle, ce qui rend de plus en plus important de comprendre l'origine de la demande pour de nouvelles expositions et stratégies.

Une industrie mondiale qui gagne en maturité

Les ETF actifs sont désormais pleinement intégrés au paysage d'investissement et devraient poursuivre leur croissance, mais les conseillers à l'échelle mondiale accordent une importance accrue à la valeur, à la liquidité et à l'adéquation structurelle lorsqu'ils décident quels produits ont leur place dans les portefeuilles.

La grande majorité des répondants (87%) investissent déjà dans des ETF actifs et 71% prévoient d'en accroître l'utilisation au cours des deux prochaines années. Le recours aux ETF passifs devrait également progresser, 62% des conseillers prévoyant d'augmenter leur allocation. Plus significatif encore pour les gestionnaires d'actifs, 58% indiquent qu'une nouvelle allocation à un ETF actif proposé par une société de gestion avec laquelle ils travaillent déjà remplacerait très probablement un fonds commun de placement ou un UCITS déjà en portefeuille.

Un changement de structure ne signifie toutefois pas nécessairement un changement de gestionnaire : la moitié des répondants seraient susceptibles de passer à une version ETF active d'une stratégie qu'ils détiennent déjà, et 85% des personnes impliquées dans la sélection de fonds se disent ouvertes à une part ETF de la même stratégie.

Pour l'avenir, les conseillers souhaitent bénéficier d'un choix plus large de stratégies et d'expositions, les ETF thématiques et axés sur les mégatendances suscitant la demande la plus forte (47%). Dans le même temps, 45% des répondants s'attendent à élargir leurs allocations actions au-delà de leur marché domestique au cours des deux prochaines années. Parmi ces répondants, 39% anticipent une attention accrue portée aux marchés émergents, contre 24% pour les marchés développés.

La majorité (58%) des répondants accepteraient de payer davantage pour une stratégie difficile d'accès, tandis que seuls 12% paieraient des frais plus élevés pour une exposition coeur de portefeuille. La liquidité et la capacité à négocier efficacement figurent également parmi les principales priorités pour 68% des répondants, signe que les conseillers mettent en regard le coût d'utilisation d'un ETF et son coût de détention.

A mesure que les ETF s'étendent à davantage de stratégies et de classes d'actifs, la question de l'adéquation devient plus importante. Si près de la moitié (49%) des conseillers interrogés sont ouverts à l'accès aux actifs privés ou moins liquides via un ETF, seuls 16% considèrent que les marchés privés sont bien adaptés à cette structure. Près des deux tiers (62%) évoquent une inadéquation entre la liquidité de l'ETF et celle de ses actifs sous-jacents comme principale raison, devant la transparence des valorisations (50%) et l'absence d'historique de performance (44%).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.