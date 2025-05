MSCI lancent 2 indices suivant les sociétés financées par capital-risque

(AOF) - MSCI a lancé deux indices MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted et MSCI All Country Venture-Backed Private Company Top 20 Equal Weighted Vintage. Pour construire et calculer les indices, l’entreprise de services financiers utilise des données du marché secondaire provenant des sociétés spécialisées Caplight et PM Insights. Ces deux sociétés exploitent des réseaux de courtiers contributeurs afin de collecter et d'analyser des données auprès d'un large éventail d'acteurs du marché.

À partir de ces données issues du marché secondaire, MSCI applique une méthodologie fondée sur des règles notamment axées sur l'activité de négociation et la taille des sociétés.

" Compte tenu de l'intérêt croissant des investisseurs pour les marchés privés, il est essentiel pour l'ensemble de l'écosystème d'investissement de disposer de données de haute qualité et d'une mesure cohérente et indépendante de la performance des entreprises et des fonds privés ", a déclaré Jana Haines, responsable des indices chez MSCI.