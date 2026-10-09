MSCI lance SignalLab : le nouvel accélérateur d'analyses pour les gérants d'actifs

(Zonebourse.com) - MSCI Inc. lance SignalLab, une plateforme qui réunit, dans plusieurs domaines d'investissement, des signaux fondés sur la recherche et encadrés par des méthodologies rigoureuses, ainsi que les outils dont les équipes ont besoin pour les tester et les déployer à grande échelle.

Aujourd'hui, la multiplication des données et des signaux provenant de fournisseurs appliquant des normes de qualité, des méthodologies, des univers d'investissement et des identifiants de titres différents rend leur comparaison difficile et complexifie leur intégration par les équipes d'investissement.

SignalLab répond à cet enjeu en réunissant sur une même plateforme des signaux de haute qualité, standardisés, validés et documentés, s'appuyant sur les données et l'infrastructure de MSCI (société qui développe des outils technologiques et de la recherche avancée pour les investisseurs institutionnels. Elle crée et calcule aussi des indices financiers qui servent de référence aux gérants de fonds du monde entier).

Dans la gestion d'actifs, un "signal" est un indicateur de marché (financier, extra-financier/ESG, quantitatif, etc.) utilisé par les gérants pour prendre des décisions d'achat ou de vente et générer de la performance (alpha).

Les équipes doivent actuellement soit développer leurs propres signaux en interne, un processus qui peut être long et mobiliser d'importantes ressources, soit les agréger auprès de différents fournisseurs. SignalLab donne aux équipes d'investissement accès, sur une plateforme unique, à une bibliothèque structurée de signaux prêts à l'emploi, tout en leur permettant d'intégrer leurs propres données propriétaires dans le même environnement.

La plateforme s'appuie sur plus de 50 ans de recherche de MSCI sur les facteurs, ainsi que sur l'infrastructure de données qui sous-tend les indices et les modèles Barra de MSCI. SignalLab couvre quatre domaines, mis à jour quotidiennement, représentant plus de 600 signaux de qualité recherche et offrant une couverture mondiale :

- Risk Premia : des signaux fondés sur la littérature économique et financière. Un agent d'intelligence artificielle analyse les travaux de recherche et les traduit en signaux testés et évalués, qui sont ensuite validés par un chercheur de MSCI.

- Micro-Industries : une classification granulaire des entreprises construite à l'aide de l'intelligence artificielle. Un modèle de langage propriétaire réalise les premiers regroupements, tandis que de grands modèles de langage affinent les définitions et attribuent les actions aux différentes catégories. Les résultats obtenus sont ensuite confirmés par l'équipe de validation des modèles de MSCI.

- Les signaux FactorLab et Crowding existants de MSCI.

La plateforme devrait évoluer avec l'ajout de nouveaux signaux et modules de données conçus pour permettre la personnalisation des signaux et l'intégration des données dans les environnements de production des indices et des modèles de risque de MSCI.

Les futurs modules comprendront :

- Fundamental Momentum : les tendances relatives aux résultats d'une entreprise, à ses marges, à sa rentabilité et aux révisions des analystes.

- AI Exposure Intelligence : un système de classification permettant de suivre la manière dont l'intelligence artificielle transforme la valeur des entreprises, en tenant compte des revenus actuellement générés par l'IA, de leur positionnement concurrentiel et du risque de disruption.

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