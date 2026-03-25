MSCI lance des indices quotidiens pour les marchés privés en faveur d’une transparence accrue

(AOF) - MSCI Inc. a dévoilé ses nouveaux indices MSCI Nowcasting (Daily NAV), qui fournissent des indicateurs quotidiens destinés à faciliter la prise de décision des investisseurs dans le crédit privé et le capital-investissement, élargissant ainsi les indices de référence de MSCI en matière de capitaux privés vers un suivi actualisé, fondé sur la recherche, destiné aux marchés privés.

Les marchés privés publient traditionnellement leurs résultats à un rythme trimestriel, créant un manque de visibilité pour les investisseurs entre les périodes de publication.

Pour répondre au besoin de disposer d'indicateurs de référence actualisés, qui reflètent les mouvements du marché en temps réel pour étayer les décisions d'investissement, les indices MSCI Nowcasting apportent des estimations quotidiennes fiables de la valeur liquidative (VL), alignées sur les indices de référence établis par MSCI.

Le nouvel indice MSCI All Country Private Credit a été conçu pour aider les directeurs des investissements, les équipes chargées de la gestion des risques et les consultants à identifier les points d'inflexion du cycle de crédit, à suivre quotidiennement les expositions au crédit privé et à faciliter la gouvernance ainsi que le reporting aux comités.

En complément, les indices MSCI All Country Private Equity fournissent un indicateur quotidien sur les expositions au capital-investissement. Ensemble, ces indices permettent d'intégrer quotidiennement les actifs privés dans les modèles de risque multi-actifs, facilitent un suivi plus réactif et une attribution plus précise entre les cycles de reporting, et éclairent les décisions d'allocation et de construction de portefeuille.

Le système de prévision en temps réel de MSCI combine trois sources d'informations qui permettent de générer des estimations quotidiennes de la valeur liquidative (VL) : l'architecture des indices de référence pour les marchés privés de MSCI et l'historique des flux de trésorerie des fonds ; un indicateur de référence pondéré issu des marchés publics, calibré en fonction des expositions par pays et par secteur de l'indice de référence privé sous-jacent ; et les valeurs liquidatives des fonds récemment communiquées par les GPs.

Cette approche s'appuie sur une modélisation statistique robuste, des données provenant des commanditaires (LP) qui contribuent à réduire les biais de sélection, ainsi que sur une gestion rigoureuse des indices afin de garantir la transparence et l'évolutivité à long terme.