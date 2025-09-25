MSCI dévoile un modèle factoriel pour le crédit privé

(AOF) - MSCI Inc. a lancé un modèle factoriel pour le crédit privé afin d’aider les investisseurs à surmonter le manque de transparence de cette classe d’actifs et mieux évaluer les risques à long terme qu’elle représente dans leurs portefeuilles globaux. Alors que les investisseurs augmentent leurs allocations au marché du crédit privé, ils se heurtent à un défi majeur : le manque de données et d’analyses peut opacifier leur compréhension des risques liés à ces investissements privés dans le cadre d’un portefeuille global.

S'appuyant sur des données provenant de plus de 1 500 fonds de capital-investissement, le modèle exploite la taxonomie MSCI Private Capital Solutions, offrant une classification détaillée par région, stratégie et structure de capital.

Disponible via la plateforme MSCI Analytics, le modèle permet aux équipes de gestion des risques de décomposer le risque selon différentes stratégies de crédit privé, y compris le prêt aux entreprises et la dette adossée à des actifs, en utilisant des facteurs spécifiques aux régions et aux stratégies, capturant les moteurs de risque de marché, structurels et idiosyncratiques.

Il permet d'évaluer la réaction des expositions au crédit privé face aux chocs macroéconomiques et à l'évolution des conditions de crédit et comprendre leur impact sur le risque total du portefeuille grâce à l'analyse de scénarios et aux stress tests.

Il permet de modéliser les expositions au crédit privé malgré une disponibilité limitée de données, en utilisant les techniques exclusives d'estimation et de cartographie de MSCI pour traiter l'illiquidité, les valorisations décalées et la rareté des prix.

Il permet d'intégrer le crédit privé dans les rapports de risque globaux de portefeuille afin d'éclairer les décisions d'investissement, la supervision des conseils d'administration, l'allocation budgétaire des risques et la stratégie d'allocation d'actifs.