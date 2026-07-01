MSC Industrial bondit après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Le titre MSM.N de MSC Industrial, fournisseur d'équipements industriels , bondit de 4 % à 123,72 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à un niveau record si cette hausse se confirme

** La société a dépassé les estimations de son chiffre d'affaires et de son BPA ajusté du troisième trimestre, grâce à la vigueur des prix et des volumes

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 1,43 dollar, a dépassé les estimations de 1,27 dollar, tandis que le chiffre d'affaires de 1,05 milliard de dollars a également dépassé les estimations de 1,03 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société a dépassé les estimations de BPA ajusté lors de six des sept derniers trimestres, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action MSM affichait une hausse de 41,4 % depuis le début de l'année