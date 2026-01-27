MS reprend Brunello Cucinelli à "surpondérer" en raison d'un historique de croissance "structurellement fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Morgan Stanley reprend la couverture de Brunello Cucinelli BCU.MI à "surpondérer" avec un PT de 95 euros ($112,59), considère le groupe comme "l'une des histoires de croissance structurellement les plus fortes dans le secteur du luxe"

** Les forces structurelles du groupe restent "intactes", comme le montrent les ventes du 4ème trimestre récemment publiées et la dynamique "solide" de la marque, selon la banque

** Brunello Cucinelli devrait à nouveau dépasser le secteur du luxe en 2026 grâce à une croissance attendue des revenus de 10% à taux de change constants par rapport aux prévisions de 5-6% pour le secteur, note la banque

** Les inquiétudes concernant l'impact de l'exposition de Brunello Cucinelli à Saks Global , qui représente environ 8% de ses ventes, sont "probablement surestimées" et "devraient s'estomper au fur et à mesure que la clarté de la restructuration s'améliore", ajoute la banque

** Les actions ont augmenté de 0,35 % à 80,98 euros mardi; elles ont baissé de 18 % depuis le début de l'année et de 33 % sur un an

** La récente dislocation des prix représente un point d'entrée attractif, plutôt qu'une raison de s'éloigner d'un multiple de valorisation élevé" - MS

** Sur les 14 analystes qui couvrent Brunello Cucinelli, 8 considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 6 la conservent - données LSEG

(1 $ = 0,8437 euros)