 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MS NOW et CNN affirment avoir obtenu l'accès à la Maison Blanche
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 18:07
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les médias américains MS NOW et CNN ont annoncé jeudi qu'ils avaient obtenu l'autorisation d'accéder à la Maison Blanche.

Valeurs associées

VERSANT RG-A
33,5000 USD NASDAQ +1,39%
VERSANT RG-A WI
40,5700 USD NASDAQ -13,03%
WARNER BROS RG-A
30,8400 USD NASDAQ +0,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,85 +3,43%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
Or
4 272,9 -0,13%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank