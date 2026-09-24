MS NOW et CNN affirment avoir obtenu l'accès à la Maison Blanche

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Les médias américains MS NOW et CNN ont annoncé jeudi qu'ils avaient obtenu l'autorisation d'accéder à la Maison Blanche.