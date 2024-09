MRM: Scor veut racheter les minoritaires

(AOF) - La société MRM (stable à 14,60 euros) annonce avoir pris connaissance de la conclusion par son actionnaire majoritaire Scor d’un accord en vue de l’acquisition de la participation d'Altarea dans son capital soit environ 15,9 %, portant la participation de Scor à environ 72,5 % du capital et des droits de vote. Cette société d’investissement immobilier cotée (SIIC) qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce, principalement des galeries commerciales en régions précise que Scor envisage de déposer une offre publique d’achat simplifiée visant le solde des actions MRM.

