Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MRM: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Natixis, agissant pour le compte de Scor, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions MRM, projet d'offre publique qui avait été annoncé le 26 septembre.



Pour rappel, Scor a racheté fin septembre à Altarea, l'intégralité de sa participation de 15,92% dans MRM, au prix de 30 euros par action. Au résultat de cette opération, le réassureur détient 72,74% du capital et des droits de vote (en incluant l'auto-détention).



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 35,42 euros, la totalité des actions MRM existantes non détenues par lui, soit 874.945 actions MRM, représentant donc 27,26% du capital de cette société foncière.



Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions MRM non présentées à l'offre en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 35,42 euros.





Valeurs associées MRM 35,20 EUR Euronext Paris +1,15%