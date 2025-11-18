 Aller au contenu principal
Mrecedes Benz : 'gap' baissier sous 58,38E
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:23

Mrecedes Benz ouvre un gros 'gap' de rupture sous 58,38E et pourrait s'en aller refermer un autre 'gap', celui des 34,93E ouvert à la hausse le 28 octobre dernier : le titre tenterait alors de reprendre appui sur la MM200 qui gravite vers 34E et se confond avec un palier de soutien technique qui correspond à 50% de retracement de la hausse amorcée début août dans la zone des 48E et qui s'était achevée avec le test des 60E

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
56,800 EUR XETRA -2,94%
