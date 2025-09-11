 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 814,69
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mr Bricolage : projet de simplification de l'organigramme actionnarial du Groupe Mr Bricolage
information fournie par AOF 11/09/2025 à 09:04

(AOF) - Mr Bricolage a dévoilé un projet de simplification de l’organigramme actionnarial du Groupe Mr Bricolage. Partant, la société étudie la possibilité de la fusion par absorption de SIMB, qui détient 54,13 % de son capital et 66,36 % de ses droits de vote. Au préalable, la société SIMB absorberait la société SIFA qui détient elle-même 4,75 % du capital et 5,82 % des droits de vote de Mr Bricolage. SIMB et SIFA n’ont pas d’activité opérationnelle propre et détiennent essentiellement pour actif les titres de Mr Bricolage.

La simplification juridique n'aurait ainsi aucun impact sur les orientations stratégiques du groupe. Enfin, à l'issue de ces opérations, la société ANPF qui regroupe en particulier les adhérents actionnaires du Groupe Mr Bricolage, détiendrait en direct le contrôle de la société Mr Bricolage qu'elle détenait préalablement par l'intermédiaire de SIMB et SIFA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MR BRICOLAGE
7,8400 EUR Euronext Paris +2,08%
