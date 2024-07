Mr Bricolage pénalisé par des ménages moins enclins à lancer des travaux

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le distributeur français Mr Bricolage a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 35,1%, pénalisé par une "forte baisse du marché de la construction" et le "ralentissement de la consommation des ménages", moins enclins à se lancer dans des projets de rénovation.

Sur les six premiers mois de 2024, le groupe a vu son chiffre d'affaires consolidé diminuer de 7,2%, à 151,7 millions d'euros. La quasi-totalité de son volume d'affaires a été réalisé dans les magasins sur le territoire français, 15% dans les boutiques à l'international et seulement 0,62% sur internet.

Le bénéfice net du groupe, qui regroupe les enseignes Mr. Bricolage et Les Briconautes, a lui plongé de 35,1%, passant de 13,1 millions d'euros au premier semestre 2023 à 8,5 millions cette année.

"Le groupe continue de faire face au ralentissement de la consommation des ménages, qui concerne en particulier les projets de rénovation et d’embellissement les plus importants, et à la forte baisse du marché de la construction", a indiqué Mr. Bricolage dans son communiqué.

A cela s'est "ajoutée une météo défavorable à notre secteur", fait valoir le directeur général du groupe, Christophe Mistou, cité dans le communiqué.

La situation de Mr Bricolage reste néanmoins plus favorable qu'avant la crise sanitaire, qui a fortement profité aux marchés de l'aménagement et du bricolage: au premier semestre 2019, le groupe était dans le rouge, avec une perte de 8,7 millions d'euros.

Pour autant, Mr. Bricolage reste prudent. "Dans ce contexte" de consommation en berne, "la vigilance est portée sur la bonne santé financière du groupe et la gestion des charges", est-il affirmé dans le communiqué.

La dette financière nette de Mr. Bricolage a en effet été divisé de moitié en six mois, s'affichant désormais à 6,9 millions d'euros. La trésorerie s'est elle aussi améliorée (+20,9%) sur la même période.

Pour le reste de l'année, Mr. Bricolage, qui dispose de 1.013 magasins adhérents ou affiliés sur le territoire français et 78 dans 11 pays étrangers, prévoit de finaliser le déploiement de son plan stratégique "1Plan", afin "d'ancrer le groupe dans une stratégie de croissance responsable".