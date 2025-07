Mr.Bricolage: le DG va partir à la fin de l'été information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 12:34









(CercleFinance.com) - Mr.Bricolage a annoncé jeudi soir que Christophe Mistou, son directeur général depuis neuf ans, quitterait le groupe à la fin du mois d'août, un départ interprété comme annonciateur de changements à venir pour le distributeur dont le titre reste à la peine en Bourse.



Dans un bref communiqué, le conseil d'administration de l'enseigne salue l'engagement et le travail de transformation mené par Christophe Mistou depuis son arrivée.



La société rappelle que celui-ci est à l'origine de la mise en oeuvre de deux plans stratégiques successifs (Rebond, 1Pacte) ayant permis de redresser le groupe.



Elle indique avoir d'ores et déjà engagé l'organisation de la succession et prévoit de communiquer prochainement sur le sujet.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,2% dans le sillage de ces annonces, dans un marché parisien en repli de 0,8%.



Le titre Mr.Bricolage, malgré un rebond de 12% depuis le début de l'année, affiche un recul de l'ordre de 36% sur les neuf dernières années.



Sa chute a ramené à 83,7 millions d'euros la capitalisation du groupe, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de 280 millions d'euros.



Le distributeur compte 1091 points de vente, sous enseignes ou affiliés, dont 77 magasins répartis à l'international dans 11 pays.





Valeurs associées MR BRICOLAGE 8,060 EUR Euronext Paris +0,25%