MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:31

(Actualisé avec précisions sur le paiement en numéraire et réaction d'analyste)

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca MDBI.MI , en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale italienne.

MPS, dont le premier actionnaire est le gouvernement italien, avait surpris les investisseurs en janvier en lançant une Offre publique d'échange (OPE) sur sa rivale milanaise dans un secteur bancaire italien en pleine consolidation.

La banque italienne a détaillé dans un communiqué offrir désormais un supplément en numéraire de 0,90 euro par action de la banque cible en plus de 2,533 de ses propres actions pour chaque action Mediobanca, représentant ainsi une prime de 11,4% par rapport au cours de clôture de Mediobanca du 23 janvier.

Cette décision porte la valeur de l'offre à environ 16,6 milliards d'euros au total si l'on tient compte du cours actuel de 7,7 euros par action de MPS, selon les calculs de Reuters.

"La nouvelle offre représente une prime de 0,6% par rapport au cours de clôture de Mediobanca lundi, contre une décote de 3,7% avant la prime en numéraire", ont indiqué les analystes d'Equita dans une note publiée mardi.

"Le conseil d’administration estime fermement que l’augmentation de la contrepartie constitue une preuve supplémentaire et concrète de la valeur industrielle de l’opération et de l’attention portée par l’offrant au marché", précise le communiqué.

MPS a par ailleurs indiqué confirmer ses objectifs financiers.

La banque a également supprimé la condition du seuil des deux tiers pour son offre sur Mediobanca. Le taux de participation des actionnaires s’élevait à 28,16% au 1er septembre, et l’offre reste ouverte jusqu’au 8 septembre.

En juillet, MPS avait annoncé que l’acquisition d’au moins 35% des actions de Mediobanca lui assurerait un contrôle "de facto".

L'acquisition des deux tiers du capital de sa cible lui assurerait toutefois un contrôle total et accélérerait son projet consistant à combiner ses activités de banque commerciale avec les activités de banque d'investissement et de gestion de patrimoine de Mediobanca.

(Rédigé par Andrea Mandalà et Claudia Cristoferi, version française Elena Smirnova et Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BANCA MPS
7,634 EUR MIL -3,00%
MEDIOBANCA
20,170 EUR MIL -2,56%
