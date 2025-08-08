 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MP Materials atteint un niveau record après une perte moins importante et un coup de pouce du Pentagone et d'Apple
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans les paragraphes 1-2)

Les actions de MP Materials MP.N ont atteint un niveau record vendredi, après que l'entreprise américaine d'extraction de terres rares ait affiché une production plus élevée, une perte trimestrielle moins importante que prévu et qu'elle ait prévu d'autres augmentations de production.

Les actions de la société ont bondi de 10,45 % pour atteindre 78,50 $ dans les premiers échanges. MP, dont le siège est à Las Vegas, exploite la seule mine de terres rares des États-Unis et a vu ses actions plus que quadrupler cette année, alors que Washington s'efforce de sécuriser les approvisionnements nationaux et de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

La production de néodyme et de praséodyme (NdPr), les terres rares les plus demandées, a bondi de près de 120 % au cours du deuxième trimestre pour atteindre un record de 597 tonnes métriques.

Au cours du trimestre actuel, la production d'oxyde de NdPr devrait augmenter de 10 à 20 % séquentiellement, a déclaré Michael Rosenthal, fondateur et directrice de l'exploitation, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré que les forts volumes en amont et la production de magnétiques ont permis de battre l'EBITDA de 40 %, la production commerciale de magnétiques étant en bonne voie d'ici la fin de l'année.

Ils s'attendent maintenant à ce que l'entreprise atteigne un taux de production annuel de 60 000 tonnes d'oxyde de terres rares avec un an d'avance sur le calendrier.

Ces résultats arrivent quelques semaines après que MP a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le ministère américain de la défense, qui garantit un prix plancher de 110 dollars par kg pour le NdPr, soit près du double des niveaux du marché chinois, et qui pourrait faire du Pentagone son plus gros actionnaire.

Cet accord a été suivi d'un accord de fourniture d'aimants en terres rares de 500 millions de dollars avec Apple

AAPL.O , dont les paiements anticipés couvriront la majeure partie des coûts d'expansion de la mine Independence de MP au Texas.

Les opérations magnétiques de la phase III sont déjà positives en termes d'EBITDA et, avec le financement du gouvernement et d'Apple, la société est bien capitalisée pour accélérer sa croissance, a déclaré la société de courtage DA Davidson.

MP a affiché une perte ajustée de 13 cents par action pour le deuxième trimestre, alors que les analystes estimaient une perte de 19 cents.

Apple

Valeurs associées

APPLE
223,2499 USD NASDAQ +1,46%
MP MATERIALS RG-A
75,170 USD NYSE +5,62%
