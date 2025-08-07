 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MP Materials affiche une perte trimestrielle inférieure aux attentes
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MP Materials MP.N a affiché jeudi une perte moins importante que prévu pour le deuxième trimestre, le mineur américain de terres rares ayant bénéficié d'une augmentation de la production au milieu d'une demande croissante.

Ses actions ont bondi de plus de 12 % dans le trading après la cloche.

La société de Las Vegas a affiché une perte ajustée de 13 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 19 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Défense

