 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 103,54
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mozambique LNG de TotalEnergies reprendra sans UKEF et Atradius
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 14:05

TotalEnergies indique que les partenaires du projet Mozambique LNG ont décidé à l'unanimité d'apporter des fonds propres supplémentaires pour remplacer les contributions de UKEF et Atradius, représentant au total environ 10% du financement externe.

En 2020, Mozambique LNG a conclu un accord de financement de projet d'un montant total de 15,4 milliards de dollars avec un pool d'environ 30 prêteurs comprenant des agences de crédit à l'exportation et des banques commerciales.

Compte tenu de la période prolongée de Force Majeure, Mozambique LNG a négocié avec les prêteurs un amendement des accords de financement afin d'aligner la documentation sur le nouveau calendrier du projet.

Après la levée de la Force Majeure et de la volonté du consortium de redémarrer le projet, les partenaires ont décidé de poursuivre sans UKEF et Atradius, car ces deux agences de crédit à l'exportation n'avaient pas encore reconfirmé leur engagement.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
56,9100 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank