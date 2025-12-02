Mozambique LNG de TotalEnergies reprendra sans UKEF et Atradius
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 14:05
En 2020, Mozambique LNG a conclu un accord de financement de projet d'un montant total de 15,4 milliards de dollars avec un pool d'environ 30 prêteurs comprenant des agences de crédit à l'exportation et des banques commerciales.
Compte tenu de la période prolongée de Force Majeure, Mozambique LNG a négocié avec les prêteurs un amendement des accords de financement afin d'aligner la documentation sur le nouveau calendrier du projet.
Après la levée de la Force Majeure et de la volonté du consortium de redémarrer le projet, les partenaires ont décidé de poursuivre sans UKEF et Atradius, car ces deux agences de crédit à l'exportation n'avaient pas encore reconfirmé leur engagement.
Valeurs associées
|56,9100 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
A lire aussi
-
L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump doivent rencontrer mardi à Moscou Vladimir Poutine pour des pourparlers très attendus sur l'Ukraine, visée en novembre par une hausse de bombardements russes. La veille, Washington s'est dit "très ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron est favorable à une "labellisation" des sites d'information, par les professionnels eux-mêmes. Voici plusieurs dispositifs existants, du simple agrément à la certification internationale. "Journalism Trust Initiative" Cette "initiative pour la confiance ... Lire la suite
-
Airbus traverse une zone de turbulences. Trois jours après avoir dû rappeler en urgence près de 6.000 A320 pour corriger un problème logiciel, l'avionneur fait face à un nouveau couac : des défauts sur les panneaux de fuselage fournis par un sous-traitant. Résultat, ... Lire la suite
-
Stéphane Gigou (Trigano) : "Nous avons prouvé que nous pouvons maintenir une rentabilité importante dans un contexte difficile !"
Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano , était l'invité de l'émission Ecorama du 2 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com . Parmi les sujets abordés : la publication des résultats financiers, l'évolution des ventes de camping-cars ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer