Whirlpool investit plus de 60 millions de dollars dans une usine de l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Timothy Aeppel

Whirlpool a annoncé vendredi qu'il investirait plus de 60 millions de dollars dans une usine de l'Ohio pour produire des pièces pour ses laveuses et sécheuses.

Le fabricant d'appareils électroménagers a déclaré que l'usine - qui serait son 11e site de production aux États-Unis et son sixième dans l'Ohio - créerait entre 100 et 150 emplois. "Whirlpool Corporation s'appuie sur son engagement en faveur de la fabrication aux États-Unis", a déclaré Marc Bitzer, directeur général de l'entreprise basée à Benton Harbor, dans le Michigan, dans un communiqué. Marc Bitzer est un fervent défenseur des politiques tarifaires du président Donald Trump , et l'annonce a été faite lors d'un événement organisé dans la grande usine de machines à laver de l'entreprise à Clyde, dans l'Ohio, en présence du représentant américain au commerce Jamieson Greer.

Jamieson Greer s'est rendu cette semaine dans le Midwest pour promouvoir les politiques de l'administration visant à stimuler l'industrie manufacturière nationale.

En octobre, Whirlpool a annoncé un investissement distinct de 300 millions de dollars dans ses activités existantes liées à la blanchisserie, afin d'en accroître la capacité.