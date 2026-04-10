Défense : le gouvernement italien propose son candidat à la direction du géant Léonardo

Sa candidature doit être officiellement validée lors de l'assemblée générale des actionnaires de Leonardo le 7 mai.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Vers une "continuité stratégique" à la tête du géant italien de la défense Leonardo : le gouvernement de Giorgia Meloni a proposé vendredi 10 avril un ancien du groupe, Lorenzo Mariani, pour en prendre la tête.

Le ministère italien de l'Economie, principal actionnaire de Leonardo (ex-Finmeccanica) avec 30,2% du capital, a annoncé jeudi soir ses candidats aux postes de président et directeur général des plus grandes sociétés dans lesquelles il détient des participations, dont Leonardo.

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a choisi Lorenzo Mariani, un ancien du groupe Leonardo, dont il a notamment dirigé les activités à l'international. Il va remplacer Roberto Cingolani, un physicien de renom, ex-ministre de la Transition écologique dans le gouvernement de Mario Draghi, qui avait été nommé à la tête de Leonardo par le gouvernement Meloni en 2023. Son mandat de trois ans prend fin en mai.

La candidature de Lorenzo Mariani doit être officiellement validée lors de l'assemblée générale des actionnaires de Leonardo le 7 mai.

Les analystes d'Equita s'attendent à "une continuité stratégique" du groupe après la nomination de Lorenzo Mariani en raison de son expérience de co-directeur et une longue carrière de dirigeant au sein du groupe. L'action de Leonardo s'est pourtant effondrée cette semaine à la Bourse de Milan avec les rumeurs d'un remplacement de Roberto Cingolani. Elle perdait 7,13% vendredi, à 55,20 euros à 12H38 (10h38 GMT).

Toute sa carrière chez Leonardo

Lorenzo Mariani a fait toute sa carrière au sein de Leonardo, gravissant progressivement les échelons à partir de 1992, en travaillant dans les diverses sociétés où le groupe est présent dans le capital (Alenia, Selex, MBDA...). Il avait été nommé le 1er juin 2023 co-directeur général de Leonardo et président du conseil d'administration de MBDA Italie. Selon le quotidien La Repubblica , Lorenzo Mariani a démissionné de son poste de co-directeur environ deux ans plus tard en raison de frictions avec Roberto Cingolani.

Leonardo a affiché en 2025 des résultats en hausse et une augmentation des nouvelles commandes dans un contexte mondial de tensions géopolitiques au plus haut.

Il est engagé dans des partenariats avec l'allemand Rheinmetall dans la construction de blindés, avec le turc Baykar dans la construction de drones, avec Airbus et Thales dans les satellites, et avec le Japon et le Royaume-Uni dans la construction d'avions de combat de nouvelle génération.

Le groupe a présenté fin 2025 un système logiciel qui doit connecter les radars, missiles et systèmes de commandement européens pour répondre à des attaques. Appelé "dôme Michelangelo", à l'image du "dôme de fer" israélien, il doit être opérationnel fin 2027.

Le ministère des Finances a également proposé Giuseppina Di Foggia pour le poste de présidente du géant pétrolier Eni, maintenant cependant le directeur général Claudio Descalzi, qui mène le groupe depuis 2014. L'énergéticien Enel voit son président, Paolo Scaroni, et son directeur général, Flavio Cattaneo, inchangés, tandis que le gestionnaire du trafic aérien, Enav, a un nouveau président, Sandro Pappalardo, et un nouveau directeur général, Igor De Blasio.