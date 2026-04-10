Moyen-Orient: la Bourse de Paris attend les négociations au Pakistan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé vendredi sur une note très prudente dans l'attente de pourparlers annoncés au Pakistan entre l'Iran et les Etats-Unis.

L'indice des 40 principales entreprises françaises a progressé de 0,17%, soit 13,80 points, à 8.259 points, deux jours après l'euphorie de l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Mercredi, le CAC 40 avait fait un bond de 4,49%, sa meilleure performance en une journée depuis mars 2022, un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice a affiché un rebond hebdomadaire de 4%, au terme d'une semaine de seulement quatre jours en raison du lundi de Pâques, rythmée par les annonces contradictoires concernant le conflit au Moyen-Orient.

Mardi le président américain Donald Trump menaçait l'Iran d'anéantissement, mercredi un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington a finalement été annoncé, mais en parallèle Israël a lancé des frappes particulièrement meurtrières au Liban fragilisant la trêve naissante et inquiétant les marchés jeudi, vendredi les Etats-Unis ont dit espérer des "négociations positives" avec l'Iran.

Comme les autres marchés boursiers, Paris n'a pas été perturbé par l'annonce de la forte inflation aux Etats-Unis en mars au premier mois de la guerre (+3,3% en glissement annuel, progression record des prix à la pompe d'un mois sur l'autre de 21,2%).

Les prix du pétrole ont ralenti leur hausse. Vers 19H00, le baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait à 97 dollars (+1,13%) pour livraison en juin. Son équivalent américain du WTI valait 98,82 dollars (+0,97%) pour livraison en mai.

"Les marchés ont envie de donner une chance à la paix", résume Kathleen Brooks, directrice de recherche pour XTB (plate-forme d'investissements en ligne).

"Les investisseurs restent dans une situation de blocage", tempère en attendant Andreas Lipkow de CMC Markets à Francfort, où le DAX a fini à l'équilibre (-0,01%). "Le volume des échanges recule depuis quelques jours, ce qui reflète également l'attentisme des investisseurs", ajoute-t-il, des remarques valables aussi à Paris.

STMicroelectronics: la chip, c'est chic

La multinationale de semi-conducteurs STMicroelectronics a poursuivi sa marche en avant, décrochant la meilleure progression du jour (+3,69% à 33,90 euros le titre). Sur les sept derniers jours, l'action STMicroelectronics a enregistré une hausse de 12,39%, d'après les calculs du site boursier.com.

A l'abri des crises, l'entreprise franco-italienne évolue sur le secteur porteur des puces et des micro-processeurs nécessaires au développement de l'IA. Dans ce même secteur, Samsung Electronics a annoncé mardi une prévision de bénéfice d'exploitation record d'environ 37,9 milliards de dollars) au premier trimestre 2026.

Inversement, Thalès a enregistré la plus mauvaise performance du jour au CAC 40 (-3,36% à 259,20 euros l'action).

Hors CAC 40, la journée a été indigeste pour le géant de la restauration d'entreprises Sodexo (-10,60% à 39,64 euros). Les investisseurs sanctionnent l'annonce d'une révision en baisse des prévisions de Sodexo pour l'exercice 2025-2026 et une chute de son bénéfice net au premier semestre.

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