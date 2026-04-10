 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moyen-Orient: la Bourse de Paris attend les négociations au Pakistan
information fournie par AFP 10/04/2026 à 19:45

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a clôturé vendredi sur une note très prudente dans l'attente de pourparlers annoncés au Pakistan entre l'Iran et les Etats-Unis.

L'indice des 40 principales entreprises françaises a progressé de 0,17%, soit 13,80 points, à 8.259 points, deux jours après l'euphorie de l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

Mercredi, le CAC 40 avait fait un bond de 4,49%, sa meilleure performance en une journée depuis mars 2022, un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'indice a affiché un rebond hebdomadaire de 4%, au terme d'une semaine de seulement quatre jours en raison du lundi de Pâques, rythmée par les annonces contradictoires concernant le conflit au Moyen-Orient.

Mardi le président américain Donald Trump menaçait l'Iran d'anéantissement, mercredi un cessez-le-feu entre Téhéran et Washington a finalement été annoncé, mais en parallèle Israël a lancé des frappes particulièrement meurtrières au Liban fragilisant la trêve naissante et inquiétant les marchés jeudi, vendredi les Etats-Unis ont dit espérer des "négociations positives" avec l'Iran.

Comme les autres marchés boursiers, Paris n'a pas été perturbé par l'annonce de la forte inflation aux Etats-Unis en mars au premier mois de la guerre (+3,3% en glissement annuel, progression record des prix à la pompe d'un mois sur l'autre de 21,2%).

Les prix du pétrole ont ralenti leur hausse. Vers 19H00, le baril de Brent de la mer du Nord s'échangeait à 97 dollars (+1,13%) pour livraison en juin. Son équivalent américain du WTI valait 98,82 dollars (+0,97%) pour livraison en mai.

"Les marchés ont envie de donner une chance à la paix", résume Kathleen Brooks, directrice de recherche pour XTB (plate-forme d'investissements en ligne).

"Les investisseurs restent dans une situation de blocage", tempère en attendant Andreas Lipkow de CMC Markets à Francfort, où le DAX a fini à l'équilibre (-0,01%). "Le volume des échanges recule depuis quelques jours, ce qui reflète également l'attentisme des investisseurs", ajoute-t-il, des remarques valables aussi à Paris.

STMicroelectronics: la chip, c'est chic

La multinationale de semi-conducteurs STMicroelectronics a poursuivi sa marche en avant, décrochant la meilleure progression du jour (+3,69% à 33,90 euros le titre). Sur les sept derniers jours, l'action STMicroelectronics a enregistré une hausse de 12,39%, d'après les calculs du site boursier.com.

A l'abri des crises, l'entreprise franco-italienne évolue sur le secteur porteur des puces et des micro-processeurs nécessaires au développement de l'IA. Dans ce même secteur, Samsung Electronics a annoncé mardi une prévision de bénéfice d'exploitation record d'environ 37,9 milliards de dollars) au premier trimestre 2026.

Inversement, Thalès a enregistré la plus mauvaise performance du jour au CAC 40 (-3,36% à 259,20 euros l'action).

Hors CAC 40, la journée a été indigeste pour le géant de la restauration d'entreprises Sodexo (-10,60% à 39,64 euros). Les investisseurs sanctionnent l'annonce d'une révision en baisse des prévisions de Sodexo pour l'exercice 2025-2026 et une chute de son bénéfice net au premier semestre.

Euronext CAC40

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank