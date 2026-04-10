Moyen-Orient: Lecornu accélère sur l'électrification pour moins dépendre du pétrole ou du gaz

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors d'une allocution enregistrée dans la cour de Matignon, à Paris, le 10 avril 2026 ( POOL / Ian LANGSDON )

Interdiction des chaudières à gaz, aides aux gros rouleurs en électrique: Sébastien Lecornu a présenté vendredi des premières mesures visant à "accélérer" l'électrification dans les transports et le logement pour moins dépendre du gaz ou du pétrole, dont les prix flambent avec la guerre au Moyen-Orient.

"La guerre au Moyen-Orient n'est pas la nôtre, et pourtant, elle nous affecte très directement. Heureusement, la France a un atout, une électricité produite sur son sol", d'origine principalement nucléaire, a fait valoir le Premier ministre dans une allocution depuis la cour de Matignon.

Alors que ce conflit, déclenché le 28 février par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran, fait flamber les cours du brut et affecte le pouvoir d'achat et l'activité économique, l'objectif du gouvernement est d'inverser d'ici 2030 la tendance, en passant de 60% de pétrole et de gaz dans la consommation finale d'énergie à 60% d'énergie décarbonée.

Il entend faire basculer les secteurs dépendants des énergies fossiles vers l'électricité, d'origine nucléaire ou renouvelable, comme les transports avec les véhicules électriques, le bâtiment avec les pompes à chaleur ou l'industrie avec des fours électriques.

Relancer le nucléaire et consommer davantage d'électricité "décarbonée" font partie de la feuille de route énergétique (Programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE) du pays dévoilée mi-février.

- Pompes à chaleur -

Depuis, Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres de travailler à une "deuxième version" du plan très attendu d'électrification qui sera présenté dans les "prochains jours", considérant qu'il ne va "pas assez loin". En attendant, il a dévoilé vendredi de premières mesures.

Il a annoncé que le gouvernement allait doubler son soutien à l'électrification des usages de 5,5 milliards à 10 milliards d'euros par an.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors d'une allocution enregistrée dans la cour de Matignon, à Paris, le 10 avril 2026 ( POOL / Ian LANGSDON )

Pour autant, compte tenu des contraintes budgétaires et du déficit que l'exécutif veut contenir à 5% du PIB, "cela ne se fera pas avec de l'argent nouveau", a-t-il prévenu, mais par une réduction des dépenses énergétiques et une réorientation des "aides publiques" et privées (certificats d'économies d'énergie, CEE).

EDF a salué "une étape importante pour accélérer le passage à l'électrique en France, réduire la facture des ménages ainsi que la dépendance aux énergies fossiles du pays", après avoir dévoilé des mesures à 240 millions d'euros pour encourager les français à passer à l'électrique.

"Les annonces vont dans le bon sens, mais il faut désormais accélérer et amplifier", a déclaré Christian Buchel, président de l'Union Française de l'Électricité. La Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC) a appelé à "une vision budgétaire ambitieuse".

Le Réseau Action Climat a aussi souligné la nécessité de "financements supplémentaires" en regrettant, comme le groupe de réflexion Negawatt, l'absence de la "sobriété" énergétique dans le discours du Premier ministre.

- "Prix des guerres" -

Dans le secteur du logement, l'installation de chauffages au gaz sera interdite à partir de la "fin de cette année" dans les constructions neuves, y compris le logement collectif, et deux millions de logements sociaux ne seront plus chauffés au gaz d'ici à 2050.

Le gouvernement rappelle qu'il souhaite aussi installer chaque année un million de pompes à chaleur (PAC) "fabriquées en France" d'ici à 2030, ce qui permettrait de diminuer "par deux" le coût du chauffage.

Si l'installation de PAC peut se généraliser dans 80% des maisons individuelles, cela risque d'être plus compliqué dans les logements collectifs. Plusieurs acteurs et associations spécialisées, dont le Cler, ont appelé à une approche plus globale des rénovations énergétiques.

Pour les transports, le gouvernement va aider à financer, à partir de juin, 50.000 véhicules électriques supplémentaires à loyer modéré (leasing social) pour les "gros rouleurs" touchés par l'envolée des prix des carburants, comme les aides soignantes, les infirmières, les artisans, après le succès d'une première salve de 50.000 véhicules électriques en leasing social cet automne.

Le gouvernement prévoit également des aides pour les véhicules utilitaires ou les poids lourds électriques des entreprises "pouvant aller jusqu'à 100.000 euros par véhicule".

"Tant que nous dépendrons du pétrole et du gaz, nous continuerons de payer le prix des guerres des autres", et par conséquent "nous allons donc devoir changer d'échelle", a insisté Sébastien Lecornu, qui temporise depuis le début de la guerre sur des aides générales à la pompe, privilégiant les aides "ciblées" aux secteurs touchés.