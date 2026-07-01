MOVES-JPMorgan nomme Rahul Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde

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JPMorgan JPM.N a nommé mercredi Rahul Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde, selon un communiqué.

M. Badhwar occupait auparavant le poste de directeur mondial des ventes aux entreprises, des marchés et des services de titres chez HSBC HSBA.L . Il sera placé sous la responsabilité de Sjoerd Leenart, directeur général de JPMorgan pour la région Asie-Pacifique.

En mars, Reuters avait annoncé que JPMorgan avait nommé M. Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde.