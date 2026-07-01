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MOVES-JPMorgan nomme Rahul Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan JPM.N a nommé mercredi Rahul Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde, selon un communiqué.

M. Badhwar occupait auparavant le poste de directeur mondial des ventes aux entreprises, des marchés et des services de titres chez HSBC HSBA.L . Il sera placé sous la responsabilité de Sjoerd Leenart, directeur général de JPMorgan pour la région Asie-Pacifique.

En mars, Reuters avait annoncé que JPMorgan avait nommé M. Badhwar au poste de responsable national senior pour l'Inde.

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